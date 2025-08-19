НОРВЕЖАНИН СЕ ДОСЕЛИО У СРБИЈУ „Срби су искренији и гостољубивији“, ЕВО ШТА БИ ПРОМЕНИО У НОРВЕШКОЈ
Норвежанин, који се прошле године доселио у Србију, открио је шта му највише прија, а да то нема у Норвешкој.
Никлас је Норвежанин који је живео у Француској, Италији, Литванији, Русији и Уједињеним Арапским Емиратима, а прошле године се преселио у Србију. Са супругом и три мачке живи у кући у Старој Пазови, док води мали ИТ бизнис на даљину. У разговору за Јутјуб канал "Аттиц лифе" поделио је разлоге због којих је изабрао српско место уместо савршене организације Норвешке, највеће разлике између Норвежана и Срба и где може да пронађе праву српску храну.
"Мислим да постоји много заблуда о Србији. Kада долазиш из топ 10, 20 земаља по индексима попут корупције, БДП-а или индекса људског развоја, лако је стећи утисак да је тамо све најбоље, а остало је лоше. Ипак, мислим да то није тачно. Нема савршене земље. Све земље имају своје предности и мане, а све зависи шта тражиш у датом тренутку", рекао је Никлас на почетку.
Норвешка јесте безбедна, али помало досадна, истакао је Норвежанин.
"Норвешка је дефинитивно веома сигурна. Све је савршено, као у Швајцарској, али време је ужасно, све је предвидиво, нема хаоса. Превише хаоса није добро, али превише реда може да буде досадно и да спутава развој. Лично, ја сам предузетник, волим да оснивам фирме и пробам нове ствари. У Норвешкој људи очекују да добијеш сигуран посао, радиш га заувек, добијеш кућу, породицу и тако даље... Можда купиш викендицу и чамац и то је врхунац Норвешке, али не подстиче креативно размишљање. Kада одеш у иностранство, добијеш нове перспективе, видиш са каквим изазовима се људи суочавају, које ми у Норвешкој немамо јер имамо владу која све ради за нас", рекао је Никлас.
"Норвежанин те слаже, Србин не"
Никлас је приметио једну ствар код Срба, а то је да када питају: "Kако си?", заиста желе да чују истину.
"Срби су веома гостољубиви. Увек су љубазни. На пример, комшије са леве и десне стране су нас све позвале да дођемо. То је мени јако чудно, чудно је за све Норвежане, јер ми не разговарамо са комшијама, не знамо их. Само климнемо главом када се сретнемо. Норвежани су мало друштвено неспретни, док су овде људи отворени и искрени. Ако вас питају како сте, можете да очекујете искрен одговор. У Норвешкој људи увек лажу. Kажу 'Добро', иако су ужасно", открио је Никлас.
"Оно што ми недостаје из Норвешке је чистоћа. Нека места у Србији изгледају лепо, али много зависи од локалне управе и људи. У Старој Пазови има много депонија смећа и то ме растужује, јер волим чисту природу. Срећом, национални паркови су добро одржавани, Фрушка Гора је била прелепа, без смећа", рекао је Никлас.
Ипак, Никлас би волео и да све што има везе са папирологијом, да може брже да заврши.
"У Србији је администрација спорија. За отварање банковног рачуна требало ми је шест месеци. Недостаје ми брзина бирократије и рециклажа, али и прилике да се помогне животињама. Природа у Војводини је прелепа, подсећа на север Италије. Ако би се више пазило на пејзаж и историјске зграде, а решило илегално одлагање смећа, овде би било много више туриста.
"Најлепше у животу овде је једноставност. Људи су отворени и директни, мање буке, више простора, велико двориште, много простора за мање новца", рекао је Никлад.
"Норвешка мора једно да научи од Србије"
Никлас је открио шта би волео да промени у Норвешкој.
"Шта Норвешка може да научи од Србије? Да буде отворенија, гостољубивија и да олакша странцима да живе. Ако Норвежанин жели да живи у Србији, треба да се ослободи неких норвешких погледа на друштво. Треба бити отворен за више хаоса, за опуштенију бирократију и другачији менталитет.
Храна је једноставна, лако се једе, није превише зачињена. Највише волим домаћи гулаш и храну у сеоским домаћинствима. Ракија ми је омиљена, посебно кајсија, волим и шљивовицу. У селу ценим мир, слободу за мачке и будуће дете, једноставан живот, који је можда чак и топлији и пријатнији него у градовима", рекао је Никлас.