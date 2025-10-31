НОВИ ДЕТАЉИ НОЋНЕ СМЕНЕ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА Ево које прегледе ће пацијенти тада моћи да ураде
Министар Лончар изнео је данас нове детаље идеје да се у домове здравља широм Србије уведе ноћна сметан, коју је јуче најавио је јуче.
Истакао је да ће то много значити за све који живе у местима где нема болница, али има домова здравља.
Које прегледе ће бити могуће урадити ноћу
- Када имате неке тегобе које могу да се реше у домовима здравља, битно је да не морате да путујете километрима до болница. Када дођете у болницу онда схватите да има пацијената који су много тежи од вас. Значи, ем трошите време и новац док одете до Ургентног центра, а онда тамо чекате додатно јер има хитнијих него што сте ви. А све то можете да решите у домовима здравља. Да измерите притисак, урадите лабораторију, да добијете лекове за обарање притиска, шећера - испричао је министар Златибор Лончар за Курир.
О прегледима током ноћне смене причао је и јуче за ТВ Пинк.
- Грађани ће моћи ноћу да се јаве у дом здравља ако имају температуру, да им неко послуша плућа, да виде шта је са кашљем, да ураде хитну крвну слику... Мислим да су то битне ствари и да ће грађанима много значити, посебно у великим градовима као што су Београд, Нови Сад, Ниш...'', рекао је Лончар за ТВ Пинк.
Он каже да ће, тако, домови здравља обављати своју активност, само не више у току дана, већ и током ноћи.
- Друга ствар, у домовима здравља имате своје изабране лекаре. Онда је лакше да се лечите, он зна вашу историју, коју терапију примате. Има доста ствари које могу да се реше на том нивоу, да људи не иду да заузимају капацитете у Ургентним центрима. Где могу да вам се посвете лекари више, а да не морате да чекате, као у већим болницама - рекао је Лончар.
Следеће недеље састанак са директорима домова здравља
Следеће недеље је састанак о том питању, и када дође до договора биће потребне две недеље да се организују смене.
- Можда у првом моменту нећемо кренути са свим домовима здравља, већ са одређенима. Ми смо направили здравствене центре, где смо направили да више нема разлике између дома здравља и болнице. Подразумева се да онај ко ради у дому здравља, ако је специјалиста може да ради у болници. Хоћемо максимално да искористимо све то. Не да неко ко је рецимо гинеколог, па ради у дому здравља, неће да дежура у болници. Тога више нема, правимо здравствене центре где сви раде у колективу, и иду тамо где је најпотребније. Све радимо да пацијенти што лакше и што брже дођу до квалитетне помоћи - казао је он.