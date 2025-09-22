clear sky
30°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВИ САД ДОБИО ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКАТ ЗА МЛАДЕ ИСТРАЖИВАЧЕ „SMART Researchers“ стартовао на ФТН-у

22.09.2025. 12:55 12:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: ФТН

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, као координатор, званично је данас започео реализацију трогодишњег пројекта SMART Researchers – Strategic Micro-Credentialing and Skills Recognition for a Dynamic ESRs Talent Ecosystem.

Реч је о пилот иницијативи Европског истраживачког простора (ERA), одобреном у оквиру једног од најконкурентнијих позива Horizon Europe програма.

Пројекат је намењен истраживачима на почетку каријере и пружа им подршку кроз менторство, међународну размену и програме сертификације засноване на европским стандардима. Циљ је да млади научници добију јасне каријерне путеве и практичне вештине које их чине конкурентнијим – било у науци, индустрији или јавном сектору.

SMART Researchers окупља 11 партнерских институција из Србије, Хрватске, Грчке и Летоније, а један од најважнијих резултата биће формирање Центара за подршку каријери. У њима ће истраживачи имати приступ обукама, менторским програмима и догађајима који их повезују са послодавцима и научном заједницом.

"Ово је потврда капацитета ФТН-а да буде лидер у изградњи атрактивних истраживачких каријера и јачању европског истраживачког простора", истакла је доц. др Данијела Ћирић Лалић, руководилац пројекта.

Проф. др Милан Видаковић, продекан за науку и међународну сарадњу ФТН-а, додао је да је циљ да модели подршке развијени кроз SMART Researchers постану трајни део академске и професионалне праксе у Србији и региону.

млади истраживачи фтн ФТН Нови Сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај