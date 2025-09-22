НОВИ САД ДОБИО ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКАТ ЗА МЛАДЕ ИСТРАЖИВАЧЕ „SMART Researchers“ стартовао на ФТН-у
Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, као координатор, званично је данас започео реализацију трогодишњег пројекта SMART Researchers – Strategic Micro-Credentialing and Skills Recognition for a Dynamic ESRs Talent Ecosystem.
Реч је о пилот иницијативи Европског истраживачког простора (ERA), одобреном у оквиру једног од најконкурентнијих позива Horizon Europe програма.
Пројекат је намењен истраживачима на почетку каријере и пружа им подршку кроз менторство, међународну размену и програме сертификације засноване на европским стандардима. Циљ је да млади научници добију јасне каријерне путеве и практичне вештине које их чине конкурентнијим – било у науци, индустрији или јавном сектору.
SMART Researchers окупља 11 партнерских институција из Србије, Хрватске, Грчке и Летоније, а један од најважнијих резултата биће формирање Центара за подршку каријери. У њима ће истраживачи имати приступ обукама, менторским програмима и догађајима који их повезују са послодавцима и научном заједницом.
"Ово је потврда капацитета ФТН-а да буде лидер у изградњи атрактивних истраживачких каријера и јачању европског истраживачког простора", истакла је доц. др Данијела Ћирић Лалић, руководилац пројекта.
Проф. др Милан Видаковић, продекан за науку и међународну сарадњу ФТН-а, додао је да је циљ да модели подршке развијени кроз SMART Researchers постану трајни део академске и професионалне праксе у Србији и региону.