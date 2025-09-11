НОВО УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ Ево у којим деловима Србије ће ПЉУШТАТИ до поноћи! Ујутру облачно, могућа магла
11.09.2025. 22:23 22:25
На истоку и југоистоку Србије данас до поноћи очекује се местимична киша и локални пљускови са грмљавином.
Уз повремени развој облака, слабија киша или пљусак могућа је понегде и у Шумадији, а краткотрајно и на северозападу Бачке, стоји у најновијој објави РХМЗ.
Током ноћи, у свим пределима Србије очекује се делимично разведравање.
Пред јутро ће се по котлинама, долинама и низијама формирати ниска облачност и местимична магла.