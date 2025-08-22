broken clouds
ОДРЖАВАЊЕ БОРБЕНИХ АВИОНА НЕ СТАЈЕ У току обука војника ваздухопловно-техничке специјалности

22.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
д
Фото: Танјуг/Министарство одбране и Војска Србије

У Центру за обуку Ратног ваздухопловства и ПВО на војном аеродрому "Пуковник-пилот Миленко Павловић" у Батајници у току је специјалистичка обука војника ваздухопловно-техничке специјалности техничке службе Војске Србије, који су служење војног рока започели у јуну ове године, саопштило је данас Министарство одбране.

Војници се у центру Команде за обуку оспособљавају за дужности техничара за одржавање ваздухоплова, а та специјалистичка обука траје шест недеља, наводи се у саопштењу.

Обука се реализује у посебно опремљеним кабинетима и на самим ваздухопловима, како би војници имали оптималне услове за стицање неопходних знања и вештина за  правилан и безбедан рад на опслуживању и одржавању ваздухопловних мотора, електроенергетских склопова, опреме за комуникацију, навигацију и спасавање пилота.

"Та фаза обуке војника се завршава крајем следеће недеље, провером оспособљености за извршавање индивидуалних задатака, после чега следи тромесечна колективна обука и активно укључивање у живот и рад јединица Ратног ваздухопловства и ПВО", истиче се у саопштењу министарства.

Поред војника ваздухопловно-техничке специјалности техничке службе Војске Србије, оспособљавање у Центру за обуку Ратног ваздухопловства и ПВО пролазе и војници рода артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејства и службе ваздушног осматрања и јављања.

Војници се још током служења војног рока могу пријавити за пријем у професионалну војну службу, након чега ће проћи прописану процедуру и стећи услове да одмах по завршетку војног рока стану у строј професионалних припадника Војске Србије, додаје се у саопштењу.

 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
