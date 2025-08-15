ОГЛАСИО СЕ АМСС Возачима упућена два важна апела НА ОВОМ ПРЕЛАЗУ СЕ НАЈДУЖЕ ЧЕКА
Путничка возила се на граничним прелазима наше земље према информацијама Управе граничне полиције јутрос најдуже задржавају на излазу на Хоргошу, и то 45 минута, док задржавања на теретним терминалима нема, саопштио је Ауто-мото савез Србије (AMSS).
На улазу на Хоргошу путничка возила чекају 30 минута, а исто толико и на улазу и излазу на Шиду, као и на излазу на Прешеву.
На Градини, на улазу, задржавања на путничким терминалима су 20 минута.
Два важна апела AMSS за возаче
Из AMSS-a указују да се треба припремити за вожњу у условима појачаног саобраћаја, те кренути раније и без нервозе уколико дође застоја или успорене вожње, јер су они у овим данима чести.
Уз то, подсећају да је вожња на дугим релацијама у условима појачаног саобраћаја заморна, те да зато возачи на пут треба да крену одморни, а са првим знацима умора да направе паузу и одморе се.