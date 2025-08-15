clear sky
ОГЛАСИО СЕ АМСС Возачима упућена два важна апела НА ОВОМ ПРЕЛАЗУ СЕ НАЈДУЖЕ ЧЕКА

15.08.2025. 07:21 07:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Путничка возила се на граничним прелазима наше земље према информацијама Управе граничне полиције јутрос најдуже задржавају на излазу на Хоргошу, и то 45 минута, док задржавања на теретним терминалима нема, саопштио је Ауто-мото савез Србије (AMSS).

На улазу на Хоргошу путничка возила чекају 30 минута, а исто толико и на улазу и излазу на Шиду, као и на излазу на Прешеву.

На Градини, на улазу, задржавања на путничким терминалима су 20 минута.

Два важна апела AMSS за возаче

Из AMSS-a указују да се треба припремити за вожњу у условима појачаног саобраћаја, те кренути раније и без нервозе уколико дође застоја или успорене вожње, јер су они у овим данима чести.

Уз то, подсећају да је вожња на дугим релацијама у условима појачаног саобраћаја заморна, те да зато возачи на пут треба да крену одморни, а са првим знацима умора да направе паузу и одморе се.

АМСС Гранични прелаз
Вести Друштво
