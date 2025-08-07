ОГЛАСИО СЕ БАТУТ У Србији нови случајеви опасног вируса НАЈВИШЕ ПРИЈАВЉЕНО У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ
Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" објавио је нови извештај о вирусу Западног Нила у Србији.
Најновији извештај "Батута" важи за 31. недељу, од 28. јула до 3. августа 2025. године.
На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", на територији Републике Србије до 3. августа 2025. године регистровано је шест случајева оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији.
Пријављени случајеви су са територије: Јужнобачког округа (три случаја), Града Београда (један случај), Поморавског округа (један случај) и Јужнобанатског округа (један случај). Међу оболелима четири особе су мушког пола и две женског. Просечна старост оболелих је 68 година.
У сезони надзора 2025. године, до 30. јула 2025. године у државама Европске уније (ЕУ) и Европске економске заједнице (ЕЕЗ) случајеви оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији су регистровани у Грчкој, Италији, Румунији, Француској и Бугарској.
Шта је грозница Западног Нила?
Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је Culex пипиенс, врста комарца која је одомаћена и код нас. Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра.
Ради смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштите од убода комараца.
Употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном.
Ношење одеће дугих рукава и ногавица, светле боје.
Препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу.
Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.
Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета.
Редукција броја комараца у затвореном простору.
По могућству боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима знатно смањен.
Избегавање подручја с великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
Смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде. На тај начин смањује се број места на које комарци могу да положе своја јаја. Најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду.
У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и суптропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.
У случају појаве било каквих симптома који су компатибилни са неуроиназивним обликом болести, одмах се јавити изабраном лекару.
