"ОКО СОКОЛОВО" СТИЖЕ У ЈОШ ЈЕДАН ГРАД Одзвонило бахатом паркирању
Општинско веће Чајетине донело је одлуку о увођењу контроле паркирања „Око соколово“ у деловима насељеног места Чајетина. Контрола почиње 8. септембра
Контола паркирања обухватиће: Улицу Сердара Мићића, од Улице Александра Карађорђевића (кружни ток) до уласка у школско двориште; Улицу Мајора Горана Савића, од Улице Александра Карађорђевића до раскрснице са Светосавском улицом; Део Светосавске улице, од Улице Мајора Горана Савића до скретања према вртићу (нова улица иза спортских терена); Нову улицу иза спортских терена, од Светосавске до Улице Књаза Милоша и Улицу Књаза Милоша., целом дужином од Светосавске, поред вртића, па до улице Александра Карађорђевића.
Контрола паркирања у наведеним улицама има за циљ, како се навдоди, да унапреди безбедност пешака, посебно деце која користе школска и вртићка дворишта, као и да осигура проточност саобраћаја у најпрометнијим деловима Чајетине.