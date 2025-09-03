light rain
"ОКО СОКОЛОВО" СТИЖЕ У ЈОШ ЈЕДАН ГРАД Одзвонило бахатом паркирању

03.09.2025. 15:17 16:39
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Општинско веће Чајетине донело је одлуку о увођењу контроле паркирања „Око соколово“ у деловима насељеног места Чајетина. Контрола почиње 8. септембра

Контола паркирања обухватиће: Улицу Сердара Мићића, од Улице Александра Карађорђевића (кружни ток) до уласка у школско двориште; Улицу Мајора Горана Савића, од Улице Александра Карађорђевића до раскрснице са Светосавском улицом; Део Светосавске улице, од Улице Мајора Горана Савића до скретања према вртићу (нова улица иза спортских терена); Нову улицу иза спортских терена, од Светосавске до Улице Књаза Милоша и Улицу Књаза Милоша., целом дужином од Светосавске, поред вртића, па до улице Александра Карађорђевића.

Контрола паркирања у наведеним улицама има за циљ, како се навдоди, да унапреди безбедност пешака, посебно деце која користе школска и вртићка дворишта, као и да осигура проточност саобраћаја у најпрометнијим деловима Чајетине.

 

 

Вести Друштво
