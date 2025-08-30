"ОНА ЈЕ ДОБРА, ДОГОВОРИЛИ СМО СЕ ДА ДЕТЕТУ ДАМО ИМЕ САНДРА" Отац бачене бебе у Земуну: Не знам шта јој је било
Саша П. (20) супруг Александре П. (19) која је своју новорођену бебу оставила јуче поред контејнера у Земуну, ексклузивно је причао о ономе што је задесило њихову породицу, па кроз сузе и у неверици започео своју причу описивањем дана у ком је његова супруга одлучила да њихову новорођену бебу остави у кеси поред контејнера.
- Лежали смо у кући, деца су се играла и ја сам заспао. Она је иначе добра, драга особа, баш је дивна. Посвађали смо се јер је моја ћеркица Маша ишчупала заштитну коцкицу из струје. Узела је то одмах детету из руке и склонила је дете да не би ставила руке у струју, а ја сам јој рекао 'љубави, молим те, поведи више рачуна о детету док ја спавам'. Она је на то рекла да морам и ја да будем уз њу. Рекао сам добро, али док ја спавам да мора више она да води рачуна и ту смо се посвађали. Обоје смо се уплашили због детета, све је то прошло, али смо ми наставили да се свађамо - прича Саша и додаје да му је деловало да Александру нешто мучи након порођаја:
- Сели смо да разговарамо, она је дивна особа и добра је мајка, али откако се породила њу као да је нешто мучило, а да није хтела да ми каже. Она је била срећна када се породила, мајка је двоје деце и све је било у реду.
Провела детињство у Звечанској
Како нам је Саша рекао, његова супруга није имала ни оца ни мајку и цео живот је провела у домовима.
- Договорили смо се да детету дамо име Сандра, тако су је звали у дому. Она није имала родитеље, одмалена је у Звечанској и цео живот је провела по домовима, али ја не желим да моја деца проведу по домовима цео живот - прича у сузама Саша П. и додаје:
- Ми се стварно трудимо око деце, да имају да једу, пију, да буду лепо обучена, да их прошетамо, водимо у парк, играмо се са њима, свуда их водимо. Ја када сам сазнао да се породила ја сам толико био срећан да не могу да вам опишем, а када сам видео да је беба поред канте, када су ми полицајци показали, почео сам да се тресем. Не знам шта јој је било, она је драга и добра мајка. Можда је упала у постпорођајну депресију.
Није била у стању да говори
Саша истиче да када су његову супругу нашли у продавници док је куповала потрепштине за децу и кућу и упитали је да ли зна шта је урадила, да је изгледала као да није свесна онога што се дешава.
- Нису нам дали да причамо, само ме је погледала, видела како плачем и спустила главу. Када су је питали да ли је свесна шта је урадила, рекла је да није. Као да није била у стању да им одговори шта се десило - прича он и наставља:
- Показали су ми снимак и питали ме да ли је то моје дете, ја сам рекао да није. Онда сам их замолио да погледам још једном, они су ми једно 20-30 пута дали да погледам снимак, да ја будем сигуран да ли је то моје дете... Ја када сам препознао моју малу бебицу, ја сам био у шоку, тресао сам се, није ми било добро. Само ми није јасно шта јој се догодило, зашто је тако реаговала. Она када је била мала није имала пажњу, она не зна шта су очинска и мајчинска љубав. Ја сам јој био и брат и друг и муж...