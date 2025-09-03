ОПАСНО НЕВРЕМЕ СТИЖЕ У СРБИЈУ, РХМЗ ИЗДАО ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ! Ево које делове земље ће погодити!
Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) објавио је упозорење на интензивне пљускове, грмљавину и град на југу Мачванског и Колубарског округа.
- Јака конвективна облачност која на југу Мачванског округа условљава интензивне пљускове са грмлјавином, локално град и олујни ветар и у југозападној струји ће се преметати у наредна два сата преко Мачванског и Колубарског округа и кретаће се у правцу између Крупња и Осечине - наводи се у хитном упозорењу РХМЗ.
Како се наводи у временској прогнози Хаилз Србија, кретањем ка северу јужним струјањем, дубље у централној Србији, облаци ће достићи своју максималну развијеност.
- Деснокретајуће суперћелије могу произвести крупан град од неколико цм у пречнику, а није искључено да буду забележени комади од 5цм из најразвијенијих. Поред града, ове олује ће доносити и олујне конвективне ударе ветра. Напредовањем олуја према Сави и Дунаву, могуће је формирање мезоскалног конвективног система који се може преместити изнад ширег подручја Београда и јужних округа Војводине. У том случају ће град бити ретка појава, а примарна ће бити силовити пљускови и изражена електрична активност - наводе.
Додају да ће касно поподне, предвече и увече, зона конвергенције са пљусковима, од југа ка северу, се може позиционирати на простору долине Велике Мораве и преко Јужнобанатског округа, уз акумулације од неколико дестина л/м² кише.
- Источније од ове области, на простору Зајечарског и Борског округа олујни развоји и пљускови могу у потпуности изостати - наводе.
Како се види на сајту Време и радар, радарски снимци показују да ће падавине стићи у Србију већ око 16 часова данас, али први јачи удар падавина очекује се око 19 часова, и то у Чачку, Ивањици, Сјеници и Пријепољу. Како се види на снимцима, очекује се и грмљавина, а током најјачег удара невремена, око 20 сати, и град.
Падавине ће се већ наредног сата још више интензивирати, тачније у 20 часова, те се проширити и на југоисток, па ће бити захваћени и Трстеник, Брус, Врњачка Бања, Крушевац.
Током ноћи падавине ће прећи и преко централне Србије, па даље на исток, а око 23 часа очекује се и јачи пљусак у Београду.
Око 7 ујутру још један јачи пљусак погодиће југоисточне и јужне крајеве земље.