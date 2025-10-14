ОСУЂЕНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ У ЗАЈЕЧАРСКОМ ЗАТВОРУ ПОКЛОНИМА ОБРАДОВАЛИ НАЈМЛАЂЕ Затвореници правили играчке за децу
Управа Окружног затвора у Зајечару предала је Црвеном крсту слаткише, бојанке, дрвене и водене бојице, као и лутке које су заједно направили осуђеници и васпитачи из Службе за третман у том заводу, саопштила је Управа за извршење кривичних санкција.
- Дечија недеља, која се обележава у првој недељи октобра, била је повод за хуману мисију запослених у ОЗ Зајечар како би се у тим данима скренула пажња и на 120 деце која због тешке материјалне ситуације прима помоћ Црвеног крста у том граду током целе године. Васпитачи и осуђеници су заједно направили играчке које су корисне за развој дечије моторике и креативности, а од материјала који се могу касније рециклирати попут папира, канапа, пластике – навела је Управа за извршење кривичних санкција.
Они су имали сличну акцију прошле године када су заједнички помогли пројекат „Кућа од папира“ удружења „Риме“ које пружа подршку особама са интелектуалним тешкоћама у источној Србији.
У питању је пројекат у коме млади са интелектуалним сметњама учествују у процесу рециклаже истрошених паклица цигарета и производњу папира од кога се даље израђују захвалнице, позивнице, честитке, папир за цртање, декорацију…
Тиме су скренули пажњу на потребу постојања дневних боравака и радно-окупационих центара у циљу социјализације и радног ангажовања особа са интелектуалним тешкоћама које спадају у тешко запошљиву категорију становништва.
Осуђена лица су своју хуманост показала и кад су у заводској кухињи припремали оброке за децу ометену у развоју пошто су раније стекли сертификате за пекаре током издржавања казне затвора у ОЗ Зајечар.