ОТВОРЕН КОНКУРС Пореска управа нуди 195 радних места

26.09.2025. 09:15 09:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Пореска управа Републике Србије расписала је конкурс за 248 извршилаца на 195 радних места, а пријављивање кандидата траје од јуче, 25. септембра, до 2. октобра.

Позиције су отворене у функцији контроле, функцији наплате, Сектору за информационо-комуникационе технологије, Сектору за материјалне ресурсе, Сектору за пореско рачуноводство, Сектору за пореско-правне послове и координацију, Центру за велике пореске обвезнике, Сектору за људске ресурсе, Сектору за пружање услуга пореским обвезницима и едукацију, Одељењу за међународну сарадњу и размену информација и Одељењу за унутрашњу контролу, у Одељењу за интерну ревизију, наводи се у саопштењу Пореске управе. 

Комплетне информације у вези са условима конкурса биће доступне на интернет страници Пореске управе, у делу „Конкурси”.

 Конкурс под слоганом „Пореска управа запошљава. Одговорни људи за одговорно друштво” наставак је активности Пореске управе у 2025. години, у току које су спроведени конкурси за пријем 1.000 нових колега.

Пореска управа запослење
Вести Друштво
