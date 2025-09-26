ПРЕСУДЕ СЕ НЕ МОГУ ИЗВИКИВАТИ НА УЛИЦИ Министар Вујић: Правосуђе не може да се омета, тужиоци морају бити искључени из политике БЛОКИРАЊЕ ЗГРАДЕ СУДА ЈЕ КРИВИЧНО ДЕЛО
Министар правде Ненад Вујић изјавио је на Телевизији Информер да су блокадери прекршили Кривични законик блокирајући зграду суда, те да правосуђе не сме да се омета јер је то кривично дело.
-Блокирали су зграду суда у мају месецу у Новом Саду и нису дозволили да судије уђу и изађу из зграде. То је директно кршење и Кривичног законика, члана 336, који каже да правосуђе не може да се омета. То је и кривично дело. Оно што изненађује јесте да и даље немамо предмете у вези са тим кривичним делом, ја се стално питам где су поступци који треба да се спроведу. Ми не можемо да кажемо да ли су они подлегли притиску, али то доводи у сумњу. Зато сам ја говорио да се пресуде не могу извикивати на улици, да се не може блокирати зграда суда и оно што је судија Врховног суда Бољевић рекла бирати који судија може ући у суд. Свима нама то ствара утисак да ли је правосуђе независно, а тужилаштво самостално. Он се односи на све нас као обичне грађане, не могу се такве ствари радити. Морамо омогућити да то правосиђе ради. Оваквим поступцима свима нама то ствара утисак да када имамо поступак у суду да ли је у складу са судском праксом. Сада радимо анализу да ли је баланс независности и самосталности, и онда одговорности. Да ли смо уставним променама померили клатно више ка независности, уместо да га држимо на средини. Што имате већи степен независности, онда имате већи степен одговорност за своје деловање и рад . рекао је Вујић.
Вујић је говорио о правди и правичности, истичући да тужиоци морају бити искључени из политике, да пазе како говоре у јавности.
-Одређене професије имају одређене обавезе. У том сегменту нисмо сви једнаки. Ја као министар правде сам дужан да трпим више коментара јер учествујем у јавном животу, него обичан грађанин. Тако исто и судије. Имамо одређене повеље о статусу судија. Судија се изражава кроз своје пресуде, одлуке, а не кроз изјаве. То каже и Венецијанска комисија, која говори о статусу судија у јавном животу. Ту мора да се води рачуна, не можете коментарисати пресуде својих колега. Прелазак те границе доводи у сумњу грађана који долази у суд. Свако ко је изгубио парницу, ко је кажњен, он ће бити незадовољан. Сви морамо да радимо на обнови и јачању поверења - рекао је Вујић.