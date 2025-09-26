ТРАМП НАЈАВИО НОВЕ ЦАРИНЕ Објављен датум, ево који ПРОИЗВОДИ ће бити на удару
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп најавио је нову рунду царина, укључујући тарифу од 100 одсто на брендиране фармацеутске лекове, од 30 одсто на тапацирани намештај, од 50 одсто на кухињске и купатилске елементе и од 30 одсто на тешке камионе.
Нове тарифе ступају на снагу 1. октобра, преноси "ЦБС News".
Трамп је на друштвеној мрежи Truth Социал навео да се царина на фармацеутске производе неће примењивати на компаније које започну производњу у САД.
Прошле године САД су увезле готово 233 милијарде долара фармацеутских и медицинских производа, а економисти упозоравају да би повећане царине могле да подигну трошкове лекова, здравствене заштите и државних програма "Медицаре" и "Медицаид".
Трамп је оценио да страни произвођачи "преплављују" америчко тржиште намештајем и елементима, наводећи националну безбедност као разлог за увођење царина.
Повећани трошкови елемената могли би додатно да оптерете градитеље кућа у условима високе каматне стопе и несташице станова.
Трамп је раније најавио велику царинску истрагу о увозу намештаја, а сада је потврдио царину од 25 одсто на тешке камионе како би заштитио домаће произвођаче, попут компанија "Петербилт", "Kenworth", "Freightliner" и "Мацк Труцкс".
Економски подаци показују да царине подижу потрошачке цене, иако је председник рекао да "нема инфлације" и назвао своју трговинску политику "невероватним успехом".