СЛАВИМО СВЕТОГ КОРНИЛИЈА СОТНИКА Данас изговорите ОВУ МОЛИТВУ која доноси ЗДРАВЉЕ и МИР

Српска православна црква и њени верници данас славе Светог Корнилија сотника, који претходи великом празнику Крстовдану.

Свети Корнилије сотник је био Римљанин и официр у Кесарији Палестинској. Крштен од апостола Петра, сходно небеском откровењу. Он је био први од незнабожаца, који је ступио у цркву Божју. Дотле су неки мислили да је црква Христова само за Јевреје и за оне који приме обрезање јеврејско.

Крстивши се Корнилије остави све и пође за апостолом Петром. Овај га апостол доцније постави за епископа и посла у незнабожачки град Скипсеосис, где Корнилије свети претрпе многа бешчешћа и мучења Христа ради, но силом Божјом сруши храм Аполонов и крсти кнеза тога града Димитрија и 277 незнабожаца. Предузнав од Бога дан своје смрти, он призва све хришћане, посаветова их, помоли се Богу за њих, и мирно се представи Господу.

Временом његов гроб је био заборављен и запуштен, али светац се јави епископу Троадском Силуану и објави му гроб свој, и нареди да ту подигне цркву. Епископ то изврши уз помоћ богатог грађанина Евгенија. Од моштију св. Корнилија десила су се бројна чуда.

Предање каже да се данас ваља у цркви помолити овим речима за здравље:

- Свети свештеномушениче, подари ми мир, благостање и здравље мојим ближњима.

