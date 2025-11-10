КИКИНЂАНИН УБИО ПСА МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ Након свађе УДАРИО je жену више пута па ухапшен
Припадници Министарства унутрашњих послова у Кикинди ухапсили су Б. А. Ш.(40) са подручја Кикинде, због постојања основа сумње да је извршио кривична дела насиље у породици и убијање и злостављање животиња.
Како се наводи у саопштењу полиције, он се сумњичи да је 7. новембра ове године моторном тестером усмртио свог пса, након што га је угризао.
Такође, он се сумњичи да је истог дана, након вербалне расправе задао више удараца невенчаној супрузи.
Њој су у Општој болници у Кикинди констатоване лаке телесне повреде.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он је, уз кривичну пријаву, приведен Основном јавном тужилаштву у Кикинди.
