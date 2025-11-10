overcast clouds
ТЕЖАК СУДАР НА ПУТУ КРАЉЕВО-РАШКА Два аутомобила налетели један на други код Маглича (ВИДЕО)

10.11.2025. 17:41 17:45
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
д
Фото: Screenshot / Instagram / 192.rs

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас на путу Краљево-Рашка код Маглича.

Учестовала су два путничка возила, од којих једно са приколицом, а кретала су се супротним смеровима, тако да је највероватнији узрок неприлагођено претицање које се завршило практично чеоним сударом. Стање учесника није познато, а одговоре о тачним узроцима судара даће полицијски увиђај који је у току.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

Возачима се саветују опрез и стрпљење јер се на овом делу пута стварају застоји.

Dnevnik.rs

Вести Хроника
