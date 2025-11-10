ТЕЖАК СУДАР НА ПУТУ КРАЉЕВО-РАШКА Два аутомобила налетели један на други код Маглича (ВИДЕО)
10.11.2025. 17:41 17:45
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас на путу Краљево-Рашка код Маглича.
Учестовала су два путничка возила, од којих једно са приколицом, а кретала су се супротним смеровима, тако да је највероватнији узрок неприлагођено претицање које се завршило практично чеоним сударом. Стање учесника није познато, а одговоре о тачним узроцима судара даће полицијски увиђај који је у току.
Возачима се саветују опрез и стрпљење јер се на овом делу пута стварају застоји.
