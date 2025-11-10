Нема посла - нема ни љубави ОЕЦД: Млади и мушкарци НАЈУСАМЉЕНИЈЕ ГРУПЕ У ЕВРОПИ Незапослени и особе с НИСКИМ ПРИМАЊИМА најугроженији
ПАРИЗ: Млади и мушкарци спадају међу најугроженије групе када је реч о усамљености у Европи, показују данас резултати последњег извештаја Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) о међуљудским односима и усамљености, где се наводи и да осам одсто испитаника нема блиске пријатеље, док три одсто нема блиске чланове породице.
Према подацима ОЕЦД-а, незапослени и особе с ниским приходима имају двоструко већу вероватноћу да пријаве осећај усамљености у односу на остатак популације, пренео је Јуроњуз.
У 21 европској земљи чланици ОЕЦД-а, број свакодневних сусрета с породицом и пријатељима константно је опадао између 2006, 2015. и 2022. године, док је контакт на даљину порастао након пандемије ковида 19.
Највећи проценат грађана који су навели да су се "већину времена" или "стално" осећали усамљено у последње четири недеље забележен је у Француској (11 одсто) и Литванији (9 одсто).
ОЕЦД упозорава да су недостатак друштвених интеракција и осећај усамљености повезани са до 871.000 смртних случајева годишње на глобалном нивоу.
Усамљеност је, како се наводи, повезана и са слабијим радним учинком, већим ризиком од незапослености или ранијег напуштања школовања, а може утицати и на изборно понашање.
Погоршање друштвених односа код младих, нарочито младих мушкараца, још увек није довољно истражено, наводи се у извештају.
ОЕЦД додаје да научна истраживања показују различите резултате о утицају дигиталних технологија на усамљеност, али да постоји сагласност да начин употребе дигиталних алата и врста онлајн понашања имају пресудан значај.
Највише свакодневних контаката с породицом и пријатељима, према истраживању, имају грађани Грчке и Словеније, док је у Литванији највећи број оних који у протеклих седам дана нису имали никакав контакт, ни лични ни онлајн, са блиским особама које живе у њиховој близини.
У просеку, у 22 земље Европске уније, осам одсто испитаника наводи да нема блиске пријатеље, док три одсто каже да нема блиске чланове породице. Највећи проценат оних који тврде да немају ниједног блиског пријатеља забележен је у Мађарској, док Белгија има највише грађана без блиских породичних веза.
Светска здравствена скупштина је у мају 2025. усвојила резолуцију којом се друштвене везе препознају као кључно питање глобалне здравствене политике.
Европска комисија и Светска здравствена организација такође су прогласиле социјалну изолацију и усамљеност приоритетима јавног здравља.
Неколико европских земаља, међу којима су Немачка, Данска, Финска, Холандија, Шведска и Шпанија, већ су усвојиле националне стратегије за борбу против усамљености.
Смањење директних, личних интеракција може да успори развој важних социјалних вештина код младих, јер стварни сусрети захтевају другачије способности од оних које се користе у онлајн комуникацији, истиче ОЕЦД у извештају.