10.11.2025.
Нови Сад
Тресло се на острву! ЗЕМЉОТРЕС У ГРЧКОЈ, епицентар у мору код Крита

10.11.2025. 17:44
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf
Фото: freeimages.com

Земљотрес магнитуде 3 степени Рихтера забележен је у понедељак, 10. новембра 2025. године у 17,24 часова, на подручју Крита, највећег острва у Грчкој.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 35.3438 и дужине 23.3669 у мору недалеко од западне обале острва

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 19 километара испод површине земље.

За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Вести Регион
