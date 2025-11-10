Тресло се на острву! ЗЕМЉОТРЕС У ГРЧКОЈ, епицентар у мору код Крита
10.11.2025. 17:44 17:51
Земљотрес магнитуде 3 степени Рихтера забележен је у понедељак, 10. новембра 2025. године у 17,24 часова, на подручју Крита, највећег острва у Грчкој.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 35.3438 и дужине 23.3669 у мору недалеко од западне обале острва
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смештен је на дубини од приближно 19 километара испод површине земље.
За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.