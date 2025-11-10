ХИТНО АКТИВИРАНА ПРЕТХОДНА ПРЕСУДА Осумњичени за убиство жене у Печењевцима већ у затвору ОВО СУ СВИ ДЕТАЉИ ЗЛОЧИНА КОЈИ ЈЕ ПОЧИНИО
Далибор Демировић, осумњичен да је 4. новембра убио ванбрачну супругу у Печењевцима, одмах је спроведен у Казнено-поправни завод у Ћуприји, на издржавање раније изречене казне затвора у трајању од годину дана.
Из Вишег суда у Лесковцу су за Танјуг навели да нису одлучивали о притвору јер такав захтев није ни био предложен од стране тужилаштва, с обзиром на то да је Далибор Демировић у тренутку извршења кривичног дела био у кућном затвору са електронским надзором.
Он је упућен на служење једногодишње казне затвора по правоснажној пресуди Основног суда у Лесковцу.
Далибор Демировић је осумњичен да је 4. новембра убио невенчану супругу Катарину Глигоријевић, након чега је био у бекству три дана.
Подсетимо, место Печењевце код Лесковца завијено је у црно након што је полиција открила тело Катарине Глигоријевић (36), које је пронађено скривено у замрзивачу. За њено тешко убиство осумњичен је ванбрачни партнер, Далибор Демировић (43).
У тренутку бега, Демировић се наводно налазио у кућном затвору са наногвицом, због извршења другог кривичног дела. Он је наводно скинуо наногвицу и одвезао се у непознатом правцу црвеним аутомобилом. Полиција је хитно покренула интензивну потрагу, у коју су били укључени бројни мештани и снаге МУП, апелујући на грађане за помоћ. На кућни затвор је осуђен због ометања службеног лица у вршењу службене радње, тако што је напао полицајца, бацивши на њега ограду терасе.
- Наводно је на полицајца пала ограда, није је он бацио. Међутим, у то нико не верује, па ни суд. Он је тресао ограду. Такође, то није први полицајац ког је повредио - испричали су мештани у дану након убиства.
У Далиборовој кући су после убиства рекли његови мајка и отац које полиција чува јер, како кажу, страхују да би они могли да буду следеће жртве синовљевог крвавог пира.
- Не знам зашто је Далибор убио Каћу, али се никада нису слагали. Вукли су се пет, шест година, а последњих годину дана боравили су на спрату наше куће. Стално су се свађали, она је толико викала да су и комшије чуле. Стално су пријављивали једно друго полицији, ма обоје су били неурачунљиви. Међутим, зачудо, тог дана се није чуло ништа, па не знам на који је начин убио, а да она није ни глас пустила - испричала је очајна жена.
Иначе, мештани Печењевца за Далибора немају лепих речи и подсећају да је Далибор носио наногвицу. Мештани су и у ноћи убиства посведочили томе да је у селу било полиције.
- Чули смо ротације то вече, али је све то брзо утихнуло. Ујутру нико ништа није знао, 15 полицајаца је било на терену. После смо чули да је Далиборов брат пријавио нестанак Далибора и убиство снајке Катарине - испричао је један мештанин за Телеграф.
Језиви налази обдукције
Обдукција тела убијене жене показала је, према незваничним информацијама, да је смрт наступила гушењем. Наиме, на врату жене уочени су трагови који потврђују да ју је Далибор Демировић стезао око врата док није преминула. Међутим, гушењу је претходио бруталан напад. Извори упознати са случајем наводе да су на њеном телу уоченебројне повреде нанете песницама, којих има око 40.
Према првим информацијама, иако је полиција у раним јутарњим сатима, претражила кућу, као и сам замрзивач, тело није пронађено. Оно је било затрпано испод кеса са храном у замрзивачу, те је пронађено тек око поднева.