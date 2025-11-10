(ФОТО) "РАЊЕНА ЗВЕР МИ ЗУБИМА ХВАТАЛА ЛИЦЕ" Босанца напала ДВА МЕДВЕДА, почела је НА ЖИВОТ И СМРТ
Крај планине Коњух јужно од Тузле у Босни и Херцеговини у недељно јутро ловац Един Вејзовић доживео је напад две медведице.
Како каже, живот му је спасила присебност, искуство и физичка спремност.
Чекајући на чеки на планинарској стази, „Бориној стази“ медведи су насрнули на њега, али је Вејзовић успео да савлада звери и спаси живу главу. Сусрет прса у прса са медведима сигурно нико не би пожелео.
"Бацила се као пума на мене"
- Моја је срећа била што је пушка била пуна. Видео сам како се већи медвед окреће и баца на мене као пума. Знао сам да немам право на грешку. У лету, док је ишла на мене, испалио сам метак. Хвала Богу, био сам прецизан, присећа се Един и додаје:
- Осетио сам како ме и тако рањена хвата за главу ноктима и покушава да ме шчепа зубима за лице. Посекотине се протежу од мог чела, преко уха и врата. Успео сам да га збацим са себе, али звер није одустајала. Поцепала ми је леђа и одећу ноктима као бријачем, а затим ме зубима зграбила за ногу, али је у том тренутку, хвала Богу, издахнула, прича ловац Един.
"Био сам обливен крвљу"
"Срећом други медвед који га је напао побегао је због пуцњаве, претпоставља он. Он наглашава да му је то спасило живот. Иако је био сав обливен крвљу, срећом ништа витално му оштећено. Након што је позвао своје колеге, сви су остали у шоку кад су га видели.
Захвалио се медицинском особљу и докторима дома здравља Живинице и Клиничког центра Тузла који су му санирали повреде и рекли овако нешто још нису видели.
И поред свих повреда Вејзовић је каже срећан што се напад догодио њему, а не неком без оружја и искуства, каже да је планинар наишао на ову звер исход би сигурно био трагичан.
Faktor.ba