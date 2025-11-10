ИНЦИДЕНТ У ЈУЖНОЈ ПОКРАЈИНИ Туча малолетница усред Косовске Митровице РЕАГОВАЛА ПОЛИЦИЈА
10.11.2025. 18:36 18:39
У северном делу Косовске Митровице две малолетне девојке нападнуте су од стране друге две малолетнице.
О овом случају јутрос је известила тзв. косовска полиција.
Како наводе, случај је пријављен синоћ, око 19.30 часова, од стране малолетних девојака које су, како тврде, биле нападнуте од стране две друге малолетнице.
Након саслушања, предмет је прослеђен у редовну процедуру.
Случај се води као "Напад".
Како је за KoSSev накнадно објаснио Ердуан Балићи из тзв. косовске полиције за регион Север, све малолетне девојке испитане су у присуству родитеља у полицијској станици у северном делу Косовске Митровице.
(Telegraf.rs/Kossev)