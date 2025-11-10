БРИТАНСКИ ЈАВНИ СЕРВИС НА УДАРУ Трамп прети BBC-у ТУЖБОМ ОД МИЛИЈАРДУ ДОЛАРА због наводног уплитања у америчке изборе
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп запретио је данас тужбом BBC-у у износу од милијарду долара, оптужујући британски јавни сервис да је прошле године покушао да утиче на председничке изборе монтирањем његовог говора, саопштио је Трампов правни тим за америчку телевизију НБЦ.
"BBC је клеветао председника Трампа намерно и с циљем обмане монтирао документарац како би покушао да се уплете у председничке изборе. Председник Трамп ће одговорити онима који шире лажи и лажне вести", рекао је портпарол Трамповог правног тима за НБЦ.
BBC је саопштио да ће прегледати писмо и одговорити у складу са процедуром.
BBC се, у међувремену, извинио због монтаже Трамповог говора истичући да није било намере за обманом.
У документарцу су спојена два одвојена дела Трамповог говора, удаљена више од 50 минута, што је створило утисак да се ради о једном непрекинутом делу, а одмах након тих делова, приказан је снимак припадника крајње десничарске групе "Проуд Boys" док марширају ка Капитолу, иако је тај снимак настао пре него што је Трамп уопште почео говор.
"Због тога је створен погрешан утисак да је председник Трамп директно позвао на насилне акције. BBC се извињава због те грешке у процени", наводи се у саопштењу британског јавног емитера.
BBC истиче да није било намере да се гледаоци обману, већ да се у сажетом формату пренесу кључне поруке говора и прикажу догађаји тог дана, пошто је оригинални говор трајао више од једног сата.
У саопштењу се додаје да BBC није уклонио реч "мирно" (peacefully) из Трамповог говора, како се у појединим наводима тврдило.
Претходно су генерални директор BBC-ja Tim Дејви и извршна директорка вести Дебора Тернес поднели оставке након критика да је документарни програм "Панорама" довео гледаоце у заблуду монтажом и манипулацијом говора Трампа.
Трамп је на својој друштвеној mreži Truth Социал поздравио оставке руководства BBC-a, наводећи да су "врло непоштени људи покушали да утичу на председничке изборе".
Председник BBC Самир Шах изјавио је да је ово "тужан дан за корпорацију" и захвалио Дејвију и Тернес на "њиховој посвећености и дугогодишњем служењу BBC-u", наводећи да разуме "лични и професионални притисак" који је довео до њихових одлука, уз напомену да Управни одбор поштује разлоге за оставке, пренео је BBC.
Одлуке о повлачењу уследиле су након што је лист Телеграф објавио детаље интерног меморандума у којем се тврди да је емисија "Трумп: А Сецонд Chance?", емитована прошле године, спајањем два одвојена дела Трамповог говора створила утисак да је он директно позвао присталице на напад на Капитол у јануару 2021. године.
Аутор документа, бивши savetnik BBC-jevog одбора за уредничке стандарде Мајкл Прескот, навео је да је емисија "потпуно обманула гледаоце".
Прескот је, пре него што је у јуну напустио функцију, упозорио да је програм начињен у продукцији независне куће "Оцтобер Филмс Лтд", спојио реченице из различитих делова Трамповог говора, чиме је председнику САД приписано нешто што никада није изговорио, пренео је Телеграф.
У документ се тврди да је ''Панорама'' приказала Трампа како говори присталицама да ће "поћи с њима да се боре до краја", док је у оригиналу рекао да ће "поћи с њима како би мирно и патриотски изразили своје мишљење"
Дебора Тернес је у саопштењу навела да је "донела тешку одлуку да више не може да предводи редакцију", додајући да "грешке јесу направљене, али да тврдње о институционалној пристрасности BBC нису тачне".
Британска министарка културе Лиза Нанди оценила је случај као "врло озбиљан", док су конзервативни посланици затражили хитну истрагу о околностима под којима је спорни програм емитован.