"Страдали су и Срби"
САЧУВАЋЕМО СВОЈЕ ДОСТОЈАНСТВО! ПРОБЛЕМАТИЧАН ЈЕ ОДНОС ПРЕМА СРПСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ У ХРВАТСКОЈ: Огласио се представник Срба у Вуковару Дејан Дракулић, ево да ли ће изложба бити одложена
Након што је градоначелник Вуковара Маријан Павличек затражио од организатора изложбе фотографија "Српкиња, хероина великог рата" - Српског културног центра Вуковар, Заједничког већа општина и Генералног конзулата Републике Србије, да "изван новембра" одложе изложбу чије отварање је заказано за 11. новембар, огласио се председник Заједничког већа општина Вуковар, Дејан Дракулић.
Мислим да је градоначелник са својим захтевом покушао да смири ситуацију с обзиром да одређене неформалне и навијачке групе су планирале одређену врсту окупљања испред зграде, па и напад на саму зграду. Мислим да је то био покушај да се смири ситуација. Оно што је проблематично јесте сам однос према српској заједници и захтев да се програми који искључиво организују припадници српске заједнице одложе под изговором да се ради о месецу у којем се обележава сећање, док у Хрватском дому имамо вечерас представу, стенд ап комедију. Још увек нисмо донели одлуку да ли ћемо изложбу одгодити, поручио је Дракулић.
Како је додао, она ће бити одржана свакако.
Да ли ћемо је одгодити проценићемо безбедносну ситуацију. Не бисмо желели да нашу публику и грађане доведемо у неугодну ситуаицију. Тешко је сад именовати појединце, али одређене групе већ дужи период воде такву политику и требало би да се вратимо у неке претходне године када је у Вуковару најављена мирнодопска Олуја, поручио је Дракулић.
То је, додао је, оно што се спроводи у овом моменту, „застрашивањем и разноразним претњама навијачких и неформалних група, које се крију иза капуљача и да кажу шта желе, да нађемо заједнички језик, како бисмо живели у миру, достојанствено“.
Нико није бирао ко ће страдати у Вуковару. Страдали су и Срби. То је месец када се сећамо жртава и свих невино пострадалих у том ратном вихору. Што се тиче министарке културе у Хрватској заиста је нешто што је било непотребно и говорила је ствари које нису релеватне у оваквој ситуацији. Ради се о изложби која говори о страдању жена у Првом светском рату. Она је говорила о финансирању Републике Хрватске и могло се схватити да је програм финансиран од стране Хрватске, што није тачно. Управа за дијаспору и сарадњу са Србима у региону је финансирала овај пројекат и ми смо заједно са Српским културном центром и конзулатом хтели да поводом Дана примирја кажемо како је тај дан изузетно важан јер је заустављен рат и страдали су цивили. Оно што можемо рећи да је позитивно је реакција премијера Пленковића. Оно што је много важније је да се држава одлучно суочи с проблемима а то је растући говор мржње према припадницима српске заједнице. Данас смо ми у питању сутра ће бити неко други. Нама је веома важна подршка Министарства културе Србије, која је избалансирана, што је важно у комуникацији, наводи Дракулић.
Захваљујем се на подршци. Сачуваћемо своје достојанство. Заједничко веће општина је институција која је посебна има посебне надлежности. И сам сам одборник у Граду Вуковару и тако сам ушао у Скупштину Заједничког већа општина. Ми радимо реализацију различитих пројеката, очувању образовања. Нама је важно образовање по моделу А, на ћириличком писму и српском језику. Оно што смо недавно реализовали је путовање 1.382 малишана у Србију. Обишли смо Лозницу, Гучево. Малишани су ишли у Сремску Митровицу, обишли Засавицу. Циљ нам је да очувамо наш идентитет и да се наша деца поносе што су Срби. Преко 350.000 евра смо уложили у систем образовања по моделу А, свески са знаменитим Србима. Имамо добру сарадњу са Покрајинском владом и добијамо значајна средства за куповину радњх свески. То нама много значи. Имамо Српски културни центар и Српски дом. Заједништво показујемо и са СПЦ. Организујемо и представе, имамо КУД. Оно што је наша жеља јесте сарадња са општинама која се налазе у пограничним подручју на територији РС и представљање нашег програма и да се поносе са нама. Фондација Света Петка коју је основала Епархија Осечко-пољска и барањска и наш владика је показао иницијативу за саму фондацију где ћемо се сви трудити да помогнемо хуманитарно и ученицима, подсетио је Дејан Дракулић.