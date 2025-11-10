overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МОГУЋИ ЗАСТОЈИ НА ПУТЕВИМА ЗБОГ КИШЕ И СМАЊЕНЕ ВИДЉИВОСТИ Теретњаци чекају најдуже четири сата, на Градини само два

Коментари (0)
БЕОГРАД: Вечерас киша, мокри коловози и смањена видљивост отежавају вожњу и успоравају путовање, а саобраћај ван градова је умереног до слабијег интезитета, али су због тежих услова вожње могући чести краћи застоји и ванредни прекиди па зато треба возити пажљиво, спорије и на већем одстојању, саопштио је Ауто-мото савез Србије (АМСС).

На наплатним станицама нема задржавања возила.

Према информацијама Зимске службе ЈП „Путеви Србије“ 2025/26. у 17.00 часова, сви правци су проходни и без снега, док на државном путу IА реда број 1, на деоници пт Лесковац југ - пт Врање местимично има магле и видљивост је смањена на 50 - 100м.

На деоници пт Појате - пт Трупале има местимично магле и видљивост је смањена на 100, док у напомени за Зајечар АМСС упозорава на ситне одроне дуж нестабилних камених косина у клисурама, усецима и засецима, а највише их има на путу I Б-34 (Ђердапска клисура).

Према информацијама Управе граничне полиције Србије добијеним у 17.15 часова, нема задржавања на путничким терминалима наших граничних прелаза, док се на теретним терминалима, на излазу, на граничним прелазина Хоргош, Келебија, Бездан и Сремска Рача теретна возила задржавају три сата, на Батровцима и Шиду четири сата, а на Градини два сата.

Фото: pixabay.com

Из АМСС-а, између осталог, напомињу да су на делу ауто-пута у зони петљи Београд у току радови на рехабилитацији те да је за саобраћај затворено искључење из правца Новог Сада за Београд центар / Аеродром, искључење из правца Новог Сада ка Шиду, искључење из правца Београд центар за Чачак / Обилазница Београда и искључење из правца Шида за Нови Сад.

Све остале рампе на петљи Београд су, како се наводи, у функцији.

Алтернативни путни правци су петље Батајница, Сурчин југ и петља Добановци.

