Словенија гласа о закону који дели нацију РЕФЕРЕНДУМ О АСИСТИРАНОМ УМИРАЊУ ЗАКАЗАН ЗА 23. НОВЕМБАР
Словеначке власти су за 23. новембар расписале референдум о закону којим би се регулисало асистирано умирање, пренели су данас словеначки медији.
Присталице тврде да би асистирано умирање омогућило достојанство и слободу избора људима пред крај живота, док противници упозоравају да би се на тај начин прекршила уставна заштита живота чиме би се угрозили рањиви појединци, преноси агенција СТА.
Несагласност међу више од тридесет словеначких политичких странака о том питању је веома оштра, са јасним разграничењем између конзервативних, традиционалистичких странака и оних које заговарају прогресивније политике.
Противници закона о асистираном умирању сматрају да је одбрана људског достојанства утемељена у бризи, а не у убиству, и залажу се за улагања у хосписе, палијативну негу и психолошку подршку, а не у легалну еутаназију.
Најснажније противљење асистираном умирању долази из редова конзервативних странака као што су Демократска странка (SDS), Нова Словенија (NSi) и Људска странка (SLS), које тврде да закон крши уставно право на живот, поткопава медицинску етику и подложан је могућим злоупотребама.