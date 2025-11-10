СТРЕС НА ПОСЛУ ОЗБИЉНО НАРУШАВА ЗДРАВЉЕ Токсични односи између колега и менаџмента су смрт и за продуктивност ПРОБАЈТЕ ОВАКО ДА СЕ ЗАШТИТИТЕ
На послу и у радном колективу човек проведе најбоље године живота, и то је оно што сви понекад заборављамо.
Наиме, у просеку почињемо да радимо активно у раним двадесетим до 65. године, по осам часова дневно а често и дуже, те из овог податка можемо извући закључак колико је важно да радно окружење буде задовољавајуће. Људи су различити, свако има свој темпо, начин рада, емоције, начин перцепције, те је потребно поштовати разлике и наћи баланс. О овој и другим темама у podcastu "Здраво са Иваном" разговарамо са Даницом Маринковић, психотерапеутом и ХР стручњаком.
Токсична атмосфера погубна је како за колектив, тако и за појединца. Најпре појединац се може осећати лоше, док продуктивност може временом опасти, због чега је важно да свака комуникација буде јасна, добронамерна, а пре свега професионална.
- Токсикологија у односима је најчешће присутна кроз тишину, а много мање кроз буку. Ми имамо осећај када уђемо у неки колектив и када је велика бука и када се чује граја, то углавном није токсична атмосфера. Токсична атмосфера је она где имате осећај да не сме мува да се чује, где се чује како неко тешко дише, где видите кроз ту тишину и видите те забринуте погледе. Када осетим онај момент тешког дисања, али не због самог обима посла или због тежине посла, него због те пасивне агресије у комуникацији. Ако се примети тако нешто, ту онда мора да се укључује више људи како би се решио проблем, објашњава Маринковић.
Страх паралише, јасна и професионална комуникација је спас
Да би систем функционисао како треба, не сме бити страха јер страх паралише, објашњава наша саговорница, повишени тонови нису дозвољени, а критика је добра уколико је добронамера и искомуницирана на прави начин.
- Ту нема чаробног штапића да се превазиђе, треба упознати читав систем како би се видело одакле произилази незадовољство. Најчешће је то управо недостатак транспарентности и недостатак јасне и директне комуникације. Даље, најчешће где се све појављују проблеми је што када се праве фаворити, остатак колектива стиче утисак неправде и та борба са неправдом постаје доминантна. То њима изгледа да много дају, а да неко други то добија без претераних заслуга. То је нешто што може да води у велики стрес на личном нивоу, где неко не зна да обради све те емоције које је проживљавао стрес, анксиозност, бригу, стално има утисак да мора да се доказује више или једноставно одустаје и диже руке, објаснила је Маринковић у подцасту "Здраво са Иваном".
Како истиче наша саговорница, важно је јасно комуницирати, бити отворен и транспарентан како би и надређени и запослени знали уколико греше, у чему греше, шта треба да поправе, или да развијају своју стратегију како би били бољи. Фаворизовање појединаца, барем отворено, није пожељно.
- Не треба ни стално хвалити некога, али у реду је дати похвалу јер људи очекују повратну информацију да је нешто добро. Похвала мотивише, а критика само уколико је конструктивна и доброномерна, објашњава саговорница.
Који су механизми одбране од токсичне атмосфере, како задржати фокус и остати продуктиван, како јасно комуницирати