МАЂАРСКА НЕ ОДУСТАЈЕ ОД РУСИЈЕ: Ниче објекат нуклеарног острва, крећу са пројектом који ПОВЕЋАВА ЕНЕРГЕТСКУ МОЋ
Пројекат нуклеарне електране ,,Пакш-2'' у Мађарској добио је дозволу за почетак изградње, саопштио је ,,Росатом''.
- Мађарска Агенција за атомску енергију одобрила је изградњу објеката нуклеарног острва за енергетски блок 5 - наводи ,,Росатом''.
Почетак радова је заказан за фебруар 2026. године.
,,Росатом'' је напоменуо да лиценце потврђују усклађеност пројекта са строгим међународним, европским и националним захтевима нуклеарне безбедности.
У августу је генерални директор „Росатома“ Алексеј Лихачов изјавио да компанија очекује да ће почети изградњу првог блока нуклеарне електране „Пакш 2“ у Мађарској у новембру 2025. године.
Раније је суд у Европској унији поништио дозволу Европске комисије за финансирање изградње у Мађарској два нуклеарна реактора у нуклеарној електрани „Пакш 2“ од стране руске компаније „Нижњи Новгород инжењеринг“.
Нуклеарна електрана „Пакш“ је једина нуклеарна електрана у Мађарској. Тренутно, нуклеарна електрана производи скоро половину све електричне енергије у Мађарској, а са планираним пуштањем у рад два нова блока, очекује се да ће се овај удео удвостручити. Мађарско руководство више пута је истицало да је за земљу нуклеарна енергија начин да се осигура њена енергетска безбедност.
Према уговору потписаном 2014. године, руска државна компанија „Росатом“ ће изградити реакторе 5 и 6, снаге 1,2 гигавата сваки. Четири постојећа реактора у „Пакшу“ пуштена су у рад између 1982. и 1987. и производе око половину електричне енергије у земљи. Са новим модерним нуклеарним реакторима, власти очекују да ће удвостручити излазну снагу електране.
Informer.rs