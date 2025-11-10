overcast clouds
8°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.1905
usd
101.3145
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Бољи третман за „ситну“ надокнаду УХАПШЕН ЗАПОСЛЕНИ У КПЗ У НИШУ Осуђеном дозволио да ради као ауто-механичар па „уштедео“ 1.400 евра на поправкама беле технике и кола

10.11.2025. 19:17 19:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Одељења за борбу против корупције, у наставку акције на сузбијању корупције у Републици Србији, су по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су Г. Б. (1971), због постојања основа сумње да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја.

Како се сумња Г. Б, који је запослен у Казнено-поправном заводу у Нишу, злоупотребио службени положај, тако што је једном осуђеном лицу омогућио да ради у гаражи као ауто-механичар у оквиру КПЗ Ниш и на овај начин му омогућио повољнији третман, а за ову услугу стекао материјалну корист у виду беле технике и сервисирање сопственог возила, у укупној вредности од око 1.400 евра.

Осумњичени ће након хапшења уз кривичну пријаву бити спроведен у Више јавно тужилаштво у Нишу.

 

КПЗ Ниш злоупотреба службеног положаја затвореник
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАНЕТА ШТЕТА СРБИЈАШУМАМА ОД ПРЕКО ТРИ МИЛИОНА ДИНАРА Ухапшено девет особа због злоупотребе службеног положаја!

НАНЕТА ШТЕТА СРБИЈАШУМАМА ОД ПРЕКО ТРИ МИЛИОНА ДИНАРА Ухапшено девет особа због злоупотребе службеног положаја!

24.04.2025. 11:31 11:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај