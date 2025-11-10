Бољи третман за „ситну“ надокнаду УХАПШЕН ЗАПОСЛЕНИ У КПЗ У НИШУ Осуђеном дозволио да ради као ауто-механичар па „уштедео“ 1.400 евра на поправкама беле технике и кола
Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Одељења за борбу против корупције, у наставку акције на сузбијању корупције у Републици Србији, су по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, ухапсили су Г. Б. (1971), због постојања основа сумње да је извршио кривично дело злоупотреба службеног положаја.
Како се сумња Г. Б, који је запослен у Казнено-поправном заводу у Нишу, злоупотребио службени положај, тако што је једном осуђеном лицу омогућио да ради у гаражи као ауто-механичар у оквиру КПЗ Ниш и на овај начин му омогућио повољнији третман, а за ову услугу стекао материјалну корист у виду беле технике и сервисирање сопственог возила, у укупној вредности од око 1.400 евра.
Осумњичени ће након хапшења уз кривичну пријаву бити спроведен у Више јавно тужилаштво у Нишу.