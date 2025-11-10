overcast clouds
ИСПАЉЕНО 10 ПЛОТУНА На Калемегдану изведена почасна артиљеријска паљба поводом Дана примирја

10.11.2025. 17:18 17:22
Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

БЕОГРАД: Поводом обележавања Дана примирја у Првом светском рату, припадници Гарде Војске Србије извршили су данас у 16.00 часова почасну артиљеријску паљбу испаљивањем 10 плотуна из шест артиљеријских оруђа са Савске терасе на Калемегдану.

Репрезентативни оркестар Гарде интонирао је химну Србије, уз подизање државне заставе.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Почасној артиљеријској паљби уочи предстојећег државног празника присуствовали су државни секретар у Министарству одбране Миле Јелић и командант Гарде Војске Србије бригадни генерал Жељко Фурунџић.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије

Дан примирја у Првом светском рату се као државни празник у Србији обележава од 2012. године, у знак сећања на 11. новембар 1918. када су силе Антанте потписале примирје са Немачком и тиме окончале Први светски рат.

Министарство одбране Републике Србије
Фото: Министарство одбране Републике Србије
Вести Друштво
