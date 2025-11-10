ПУНЕ РУКЕ ПОСЛА ЗА МИТРОВАЧКЕ САОБРАЋАЈЦЕ За волан седали пијани, дрогирани и без дозволе
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Полиција у Сремској Митровици открила је у контроли саобраћаја тринаест возача који су учинили теже саобраћајне прекршаје.
У околини Сремске Митровице, патрола је затекла шездесетдвогодишњег возача „ситроена“ са 2,23 промила алкохола у организму, а у Руми и код Инђије двојицу бициклиста са 2,37 промила алкохола и 2,23 промила алкохола у организму.
На подручју Инђије откривен је тридесетчетворогодишњи возач „крајслера“ позитиван на кокаин и амфетамин, тридесетједногодишњак који је возио „голф“ под утицајем канабиса и двадесетчетворогодишњи возач „фолксвагена“ под дејством кокаина.
Такође у Инђији је заустављен тридесетједногодишњи возач „опела“ позитиван на кокаин. Код њега је нађена мала количина суве биљне материје за коју се сумња да је марихуана. Након вештачења, против возача биће поднета одговарајућа пријава.
У околини Старе Пазове патрола је открила двадесетогодишњака који је управљао „мерцедесом“ без издате возачке дозволе и под утицајем кокаина и амфетамина, као и двадесетосмогодишњег возача „пежоа“ позитивног на амфетамин.
Полиција у Инђији је затекла двадесетпетогодишњака који је возио „опел“ а на подручју Пећинаца тридесетједногодишњака који је управљао „аудијем“, обојицу за време изречене заштитне мере забране управљања возилима „Б“ категорије.
Након искључења из саобраћаја, овим возачима је одређено задржавање и против њих су поднете одговарајуће прекршајне пријаве.
ЗА ВОЛАН БЕЗ ДОЗВОЛЕ, ОДБИЛИ АЛКОТЕСТ
У Руми је заустављен педесетогодишњи возач „пасата“ а у Сремској Митровици двадесетдвогодишњи возач „опела“, обојица без издате возачке дозволе. Након одбијања алкотестирања, они су приведени надлежним прекршајним судијама који су им изрекли новчане казне у износу од по 200.000 динара.
Полиција у Сремској Митровици апелује на све учеснике у саобраћају, посебно на возаче, да доследно поштују све саобраћајне прописе, ради своје и безбедности других учесника у саобраћају.