(ФОТО) БРНАБИЋ СЕ САСТАЛА С ЗЕЛЕНСКИМ Украјина поштује територијални интегритет Србије; Заједно на путу ка ЕУ
КИЈЕВ: Председница Народне скупштине Србије Ана Брнабић, која борави у посети Украјини, састала се данас у Кијеву са председником Володимиром Зеленским и захвалила тој земљи што има непоколебљив став када је реч о поштовању територијалног интегритета Србије и питања КиМ.
"У разговору је велика захвалност упућена Србији на хуманитарној помоћи коју је Србија упутила", рекла је Брнабићева новинарима после састанака које је имала са председником Зеленским, премијерком Јулијом Свириденко и председником Врховне раде Украјине Русланом Стефанчуком.
Она је изразила, како је рекла, велику захвалност на томе што Украјина у потпуности признаје и поштује територијални интегритет Републике Србије и Косово и Метохију као аутономну покрајину у саставу Републике Србије.
"Без обзира на све притиске, они не одустају од тог става и то је нешто што ми ценимо и због тога ми је увек задовољство да идем у земље које имају тако, заиста, рекла бих, непоколебљив став око признавања територијалног интегритета наше земље. Дакле, има много ствари на којима треба да радимо у будућности и ја верујем да ћемо наставити, али са тим фокусом, дакле и европске интеграције и све оно што смо до сада договарали", рекла је Брнабићева.
Она је истакла да је током данашње посете Украјини велика част указана, не само Народној Скупштини, већ и читавој Србији.
"Тиме што су обезбедили да имамо састанке, не само са председником Скупштине Украјине, већ такође и са председницом Владе Украјине и са председником Украјине Володимиром Зеленским", рекла је Брнабићева.
Она је казала да је у посету Украјини дошла на позив председника парламента Украјине, то јест Врховне Раде, Руслана Стефанчука и да је та посета договорена још пре више месеци.
"Драго ми је што сам могла да прихватим тај позив. Они су инсистирали већ неко време на посети. Ми имамо прилично добру, солидну парламентарну сарадњу. У Скупштини Србије је формирана парламентарна група пријатељства са Украјином, у украјинском парламенту је формирана парламентарна група пријатељства са Србијом. Они имају сталне контакте, сталну комуникацију. Али оно што је нама била основна тема над свим састанцима, то су европске интеграције Србије и Украјине и како заједно можемо да радимо на убрзању европских интеграција наше две земље", рекла је Брнабићева.
Истакла је да су министарства за европске интеграције Украјине и Србије завршила преговоре и усагласила меморандум о разумевању о подршци у европским интеграцијама који треба да се потпише.
Брнабић је објаснила да је меморандум посебно предвиђа техничку и стручну подршку Србије Украјини у европским интеграцијама.
"И то је оно што је, рекла бих, стратешки приоритет и Украјине и Србије. Дакле, то је апсолутно била најважнија тема на свим састанцима", додала је Брнабићева, сумирајући резултате посете Украјини.