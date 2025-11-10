light rain
КЛИНИЧКИ МРТАВ СЕО ЗА ВОЛАН Кад су га зауставили, пријепољски саобраћајци нису могли да верују колико је надувао

ПРИЈЕПОЉЕ: Саобраћајна полиција у Пријепољу искључила је из саобраћаја педесетседмогодишњег возача „шкоде“ који је возилом управљао са невероватном количином алкохола у крви.

Наиме, као је утврђено након алко теста, овај несавесни возач сео је за волан са 3,79 промила алкохола у организму.

„ Одређено му је задржавање и против њега ће бити поднета одговарајућа прекршајна пријава“, потврђено је за РИНУ у пријепољској полицији.

