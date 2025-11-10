Биће и пахуља у новембру...
ХЛАДАН ТАЛАС ВЕЋ НАД СРБИЈОМ! Шта нас стварно чека на Аранђеловдан и када ће стићи први озбиљни зимски ШОКОВИ
У Србији ће се до уторка местимично бити кише, а од среде коначно стиже стабилно време.
Према најновијим прогнозама изгледа да ће се природа одужити кратким пролећним интермецом, јер када киша престане широм земље температура ће поново бити и до 20 степени, али ова новембарска идила неће дуго потрајати. Већ почетком следеће седмице следи оштар рез и драматична промена времена.
После +20 стиже први снег у градове
Иван Ристић, метеоролог, најавио је да је хладан талас већ спреман и да ће температуре ваздуха из дана у дан све више личити на дубоку зиму. Према његовим речима „модели се полако усклађују са зоном и осцилацијама, али и временском прогнозом“.
- У уторак још облачно са падавинама на југу, а од среде креће стабилизација времена и отопљење. Наредних дана нас очекује пораст температуре и појединим данима ће максималне дневне температуре ваздуха бити од 15 до 20 степени. Међутим, већ од недеље или понедељка, 16. или 17. новембра, следи промена времена и пад температура које ће затим из дана у дан све више личити на зимске. Тренутно модел најављује снег у нижим пределима за 21. новембар, на Аранђеловдан, али неки модели и пре – каже Иван Ристић.
"Вртоглаво расту шансе за први снег у новембру"
Претходних дана метеоролошки модели, како је Иван Ристић објавио, најављивали су снег у Београду и осталим градовима већ у понедељак 17. новембра, и он је потврдио да све више расту шансе за прве пахуље у нижим пределима у новембру.
- Неко је "отказао" снег у новембру, као што је било пре "отказано" и Михољско лето, али вртоглаво расту шансе за појаву првог снега у нижим пределима и у новембру. Сви параметри који се додатно користе за корекцију дугорочних прогноза указују на јаче захлађење у трећој декади новембра. Са појавом снега температуре ће се кретати између 0 и 5 степени – каже Ристић.
Чека нас хладнија зима од претходних
У дугорочној прогнози, када је најавио оштрију и хладнију зиму, подсетио је и на зиме из прошлог века, пре око 40 година, када је, рецимо, температура у Сурчину падала и до -21 степен, а снежни покривач се задржавао око 30 дана.
- Нисам сигуран да ће зима 2025/2026. хити најхладнија у последњих 15 година, али ће бити хладнија од претходних. Када опет на аеродрому буде -21 степен моћи ћемо да кажемо да нам се вратила права зима, каква је некада била. Јаче захлађење у новембру очекујем у трећој декади новембра, када до нас дође хладнији ваздух са севера Европе. Поларни вртлог је слаб и неће моћи да задржи хладан ваздух, пустиће га ка нама – објашњава Ристић.
Србија у топлијем режиму и зими - изгубили смо пола годишњих доба
Са доласком хладног фронта треба очекивати промењиво зимско време до почетка пролећа, и уз продоре хладног ваздуха биће и топлијих периода, јер смо, како каже Ристић, још увек у топлијем режиму у односу на период пре 2000. године. Очекују се и налети ветра, кошаве, када ваздух буде неколико пута долазио са истока.
Метеоролог подсећа да је задњих година једва било четири до пет дана са зимским покривачем, а нормално би било да га има око 30 дана.
- Видећемо шта ће нам донети предстојећа зима, а доста прогноза указује да нас чека јача и другачија зима од прошлих. Када хладан ваздух продре до нас велике су шансе да у неколико наврата падне и снег. Ако буде 10, 15 или 20 центиметара снежног покривача и ако дође хладан ваздух онда би покривач могао и да се задржи. Све је то сада јако тешко зато што је током претходних година температура на Балкану порасла за четири степена. Зато обарамо летње рекорде, а то значи и да смо изгубили пола годишњих доба – закључује Ристић, а наводи Блиц