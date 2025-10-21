ОВА СТВАР ЈЕ МОГЛА ДА УБЛАЖИ ПОСЛЕДИЦЕ ТРАГЕДИЈЕ Стручњаци о несрећи код Сремске Митровице; Правила за возаче строжа него за контролоре лета

Неприлагођена брзина, вожња у алкохолисаном стању, умор, све се то подводи под људски фактор и препознаје као главних узрока тешких саобраћајних незгода.Зато је кључна реч - одговорност, а њу када су у питању животи других, попут компанија које превозе путнике деле сви - од власника и одговорних особа у превозничким фирмама, до самих возача.

Емир Смајловић, доцент на Саобраћајном факултету, објашњава за "Блиц" ТВ да нису увек и само криви возачи, већ је у игри више фактора.

- Ми смо имали прилику да видимо бројне неправилности у оквиру компанија које врше јавни превоз, где већину терета сносе возачи, односно пребацује се одговорност на возаче, иако постоје системски проблеми безбедности саобраћаја у оквиру компаније. Као што су, на пример, притисци у погледу техничке неисправности возила, притисци у погледу времена вожње, односно скраћивања реалног безбедног периода вожње потребног да се обави неки јавни превоз. И то су све недостаци - рекао је др Емир Смајловић.

Кршење строгих правила

Иако, како тврде стручњаци, возачи и сада имају јасне процедуре и правила понашања строжа него код, на пример контролора лета, промена застарелих прописа који би условили компаније да спроводи строже провере донеле би смањењу црну статистику.

Фото: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

- Строга контрола сваког возила пре него што изађе из круга, значи један механичар који је стручан за то, он својим потписом гарантује да је возило исправно. Онда у склопу мера у самој фирми мора да стоји да је возач способан, спреман, није болестан, није уморан, није под алкохолом, много тога, али пропис мора бити такав да се примењује. Брзина којом се креће аутобус, то може лако да се реши. Лимитира се, не може аутобус да иде брже од 80 километара на сат - истиче Владимир Самарџија, саобраћајни инжењер.

Једна ствар могла да ублажи последице?

Један од проблема код аутобуса је појас, односно то што није уграђен као елемент безбедности на свим седиштима у возилу. Како наводи Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције, када је у питању трагедија код Сремске Митровице, верује да би последице биле блаже да су путници имали сигурносни појас.

Фото: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

- Када сам јутрос читао анализе 25 тешко повређених, троје погинулих, 30 и двоје лако повређених, возач лаке телесне повреде. Возач је користио сигурносни појас јер га он просто има уграђен на свом седишту. Тако да сам сигуран да би последице биле много блаже, да је појас постојао и код путника - каже Дејан Стевић, из Управе саобраћајне полиције.

У октобру су на путевима Србије страдале 24 особе, што је 16 одсто више у односу на претходну годину, а Србија је у врху неславне листе у региону по броју страдалих на путевима Србије.

