ОВАЈ ЗЛОЧИН НЕ СМЕМО ЗАБОРАВИТИ Пре 30 година на данашњи дан на Петровачкој цести цивили су гађани из авиона- Међу погинулима било је четворо деце, преживели дали потресна сведочења
Током злочиначке акције „Олуја“ хрватски авиони типа МиГ‑21 ракетирали су колону Срба на Петровачкој цести, 7. августа 1995. Погинуло је 10 људи према подацима "Веритаса", укључујући најмање четворо деце, а рањено је на десетине особа.
Многи су сведочили о страхотама догађаја. Преживели су описивали сцене- дете које се сећа оца “обезглављеног” у пламеном аутомобилу, гелер у руци, потресне слике које га прате и данас.
Имена жртава су и даље у сећању: убијени су породица Дрча (са сестром и шестогодишњим унуком), стражна породица Векић — отац, брат, као и синови и ћерке (12–13 година старости) жртава као што су Вуковић и Рајић.
Парастос и годишње комеморације одржавају се код спомен-крста у Јањилама, уз присуство породица жртава, организација попут „Веритаса“ и представника локалних власти.
Подсећамо, према подацима “Веритаса”, током “Олује” протерано је више од 220.000 крајишких Срба, а на евиденцији се налазе имена 1.869 погинулих и несталих Срба, од којих 1.220 цивила.
Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године “Олују” оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид, мада светски експерти за ту област тврде да је та операција имала сва обележја геноцида.