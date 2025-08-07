overcast clouds
25°C
07.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1718
usd
101.1584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВАЈ ЗЛОЧИН НЕ СМЕМО ЗАБОРАВИТИ Пре 30 година на данашњи дан на Петровачкој цести цивили су гађани из авиона- Међу погинулима било је четворо деце, преживели дали потресна сведочења

07.08.2025. 10:39 11:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
petrovačka cesta
Фото: Screenshot YT RTS Sajt - Zvanični kanal/Ilustracija

Током злочиначке акције „Олуја“ хрватски авиони типа МиГ‑21 ракетирали су колону Срба на Петровачкој цести, 7. августа 1995. Погинуло је 10 људи према подацима "Веритаса", укључујући најмање четворо деце, а рањено је на десетине особа.

Многи су сведочили о страхотама догађаја. Преживели су описивали сцене- дете које се сећа оца “обезглављеног” у пламеном аутомобилу, гелер у руци, потресне слике које га прате и данас.

Имена жртава су и даље у сећању: убијени су породица Дрча (са сестром и шестогодишњим унуком), стражна породица Векић — отац, брат, као и синови и ћерке (12–13 година старости) жртава као што су Вуковић и Рајић.

Парастос и годишње комеморације одржавају се код спомен-крста у Јањилама, уз присуство породица жртава, организација попут „Веритаса“ и представника локалних власти.

Подсећамо, према подацима “Веритаса”, током “Олује” протерано је више од 220.000 крајишких Срба, а на евиденцији се налазе имена 1.869 погинулих и несталих Срба, од којих 1.220 цивила.

Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године “Олују” оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид, мада светски експерти за ту област тврде да је та операција имала сва обележја геноцида.

петровачка цеста злочин
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај