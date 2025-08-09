clear sky
ОВАКО СЕ ЧУВАЈУ СРПСКИ ОБИЧАЈИ Цело село се сјатило испод једног храста да обележи свеца заштитника

09.08.2025. 15:57 15:59
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
самаила
Фото: Рина

Као у нека стара времена о којима се још увек тихо приповеда, становници села Самаила, смештеног на граници Чачка и Краљева, сјатили су се испод храста у порти сеоске цркве како би обележили црквену славу - Светог Великомученика Пантелејмона.

Ова црквена слава од идуће године имаће и своје домаћине, а част да са свештеником Александром дочекају госте у црквеној порти и пред верним народом преломе колач имаће Милан Антушевић и Мирослав Терзић.

- Веома смо срећни што се народ у овако великом броју окупља око нашег храма, на дан Светог Великомученика Пантелејмона. Изузетна нам је част што ћемо идуће године ми ломити славски колач и радујемо се што ћемо имати коме да предамо ту част да и оне тамо године црквена слава има домаћина. Надамо се да ће се тај обичај преносити даље у будућност, а ако је судити по броју омладине која се данас овде окупила, имаће ко и у наредних пола века да слави славу. Наш храм можда јесте малих димензија, али је довољан да пригрли све мештане нашег села али и наше комшије из Чачка и Краљева. Увек ће бити места и за путнике добронамернике који пролазе друмом покрај храма - кажу за агенцију Рина Милан и Мирослав.

самаила
Фото: Рина

У порти храма за многобројне вернике приређен је богат културно-уметнички програм у коме су најмлађи фолклораши приказали своје веште кораке, али што је још важније показали љубав према својој вери, култури и богатој традицији.

Иначе, храм Светог Великомученика Пантелејмона у краљевачком селу Самаила изграђен је шездесетих година прошлог века, али иако постоји нешто више од педесет година, зуб времена узео је свој данак. Зато је, захваљујући граду Краљеву и првом човеку града на Ибру Предрагу Терзићу, у току обнова црквене порте и самог храма.

светац слава чачак
Извор:
Рина
Пише:
Дневник
Вести Друштво
