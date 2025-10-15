СРБИЈА ДАНАС УЖИВА У ПОСЛЕДЊИМ ЗРАЦИМА СУНЦА Октобар не мирује УСКОРО СТИЖУ ОБЛАЦИ И КИША
15.10.2025. 07:21 07:28
У Србији ће у данас, 15. октобра, после хладног јутра током дана бити умерено облачно, са дужим сунчаним интервалима, нарочито у јужним пределима, док ће се температуре кретати у распону од три до 18 степени, саопштио је данас Републички хидрометеоролошки завод.
Дуваће слаб ветар, углавном северних праваца.
У Београду ће јутро да буде хладно, а током дана умерено облачно са дужим сунчаним интервалима. Дуваће слаб, северни ветар.
Највише дневне температура биће око 16 степени.
Време у наредним данима
Суво време задржаће се до петка када се очекује наоблачење са кишом и локалним пљусковима.
У недељу и понедељак биће суво, а нове падавине се очекују од уторка, као и мањи пад температуре.