СРБИЈА ДАНАС УЖИВА У ПОСЛЕДЊИМ ЗРАЦИМА СУНЦА Октобар не мирује УСКОРО СТИЖУ ОБЛАЦИ И КИША

15.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: pixabay.com

У Србији ће у данас, 15. октобра, после хладног јутра током дана бити умерено облачно, са дужим сунчаним интервалима, нарочито у јужним пределима, док ће се температуре кретати у распону од три до 18 степени, саопштио је данас Републички хидрометеоролошки завод.

Дуваће слаб ветар, углавном северних праваца. 

У Београду ће јутро да буде хладно, а током дана умерено облачно са дужим сунчаним интервалима. Дуваће слаб, северни ветар.

Највише дневне температура биће око 16 степени. 

Време у наредним данима

Суво време задржаће се до петка када се очекује наоблачење са кишом и локалним пљусковима. 

У недељу и понедељак биће суво, а нове падавине се очекују од уторка, као и мањи пад температуре.

(k1info.rs)

