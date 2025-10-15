СЛАВИМО СВЕТОГ КИПРИЈАНА И СВЕТУ ЈУСТИНУ Овај празник подсећа на опасности црне магије и врачања ИЗГОВОРИТЕ ОВУ МОЛИТВУ ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗЛИХ СИЛА
Данас Српска православна црква и верници славе Светог свештеномученика Кипријана и Свету мученицу Јустину, који су постали симболи победе хришћанске вере над злом.
Кипријан, рођен у Картагини, био је познат чаробњак који је користио црну магију, док света Јустина потиче из породице незнабожаца. Када је упознала праву веру, обратила је и своје родитеље хришћанству.
Младић Аглаид, опседнут њеном лепотом, тражио је помоћ од Кипријана да је освоји магијским средствима. Но, света Јустина је молитвама и крсним знамењем успешно одбила све нападе злих духова.
Кипријан, импресиониран њеном вером, обратио се хришћанству, постао епископ и заједно са Јустином мученички пострадао у Никомидији крајем III века.
Овај празник подсећа на опасности црне магије и врачања, пракси која је и данас присутна, упркос њеним коренима у примитивним веровањима.
На празник Светог свештеномученика Кипријана и свете мученице Јустине, верници Српске православне цркве обележавају дан посвећен заштити од зла и молитви за духовну снагу.
На овај дан ваљало би отићи у цркву и помолити се светитељима за заштиту од зла, посебно од утицаја црне магије, урока и злих сила. Помолити се за мир, здравље и заштиту од невоља. На данашњи дан важно је унутрашње покајање, а црква посебно наглашава да се на овај дан треба клонити било каквих облика сујеверја, врачања и бајања и усмерити се ка вери у Бога и светиње.
А ево и молитва коју можете да ишчитате сами: "Владару Господе Исусе Христе, Боже наш, Сведржитељу и управитељу свега, Свети и Свепрослављени,Царе над царевима и Господару над господарима, слава Теби!"