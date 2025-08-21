ОВАКО НЕШТО ЈОШ НИЈЕ ВИЂЕНО Група жена и деце ШОКИРАЛА РАДНИКЕ КОЈИ СУ АСФАЛТИРАЛИ УЛИЦУ
21.08.2025. 10:50 11:00
Коментари (0)
Мали гестови добре воље и пажње неретко направе много већу разлику од оних грандиозних, а свако може да их приреди.
Ипак, можда не баш као што се догодило у Панчеву.
Високе температуре поново су у Србији и последице нема ко не осећа, а сигурно највеће ударце задају људима које професије везују да по врелини раде без хлада...
Док су радници асфалтирали једну панчевачку улицу, пришла им је група жена и деце. Усред радова одлучили су да их изненаде и донели су им лимунаде како би се барем мало освежили.
Дивне слике објављене су на Инстаграму "Здраво Панчево".
"Има међу нама Људи", написано је у оквиру кратког описа који је понуђен.