ОВАКО НЕШТО ЈОШ НИЈЕ ВИЂЕНО Група жена и деце ШОКИРАЛА РАДНИКЕ КОЈИ СУ АСФАЛТИРАЛИ УЛИЦУ

21.08.2025. 10:50 11:00
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Панчево
Фото: Screenshot Instagram / zdravopancevo

Мали гестови добре воље и пажње неретко направе много већу разлику од оних грандиозних, а свако може да их приреди.

Ипак, можда не баш као што се догодило у Панчеву. 

Високе температуре поново су у Србији и последице нема ко не осећа, а сигурно највеће ударце задају људима које професије везују да по врелини раде без хлада...

Док су радници асфалтирали једну панчевачку улицу, пришла им је група жена и деце. Усред радова одлучили су да их изненаде и донели су им лимунаде како би се барем мало освежили.

Дивне слике објављене су на Инстаграму "Здраво Панчево". 

"Има међу нама Људи", написано је у оквиру кратког описа који је понуђен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zdravo Pančevo (@zdravopancevo)

(Telegraf.rs)

Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
