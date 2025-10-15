ОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРОБЛЕМЕ ИМА ТРИ МИЛИЈАРДЕ ЉУДИ! Огласила се и Светска здравствена организација
ЖЕНЕВА: Процењује се да око 40 одсто светске популације, односно три милијарде људи пати од неуролошких поремећаја, а последице су често озбиљне за оболеле и особе у њиховом окружењу, наводи се у извештају Светске здравствене организације (СЗО).
Под неуролошким поремећајима, СЗО подразумева низ од 37 веома различитих патологија - од можданог удара до аутизма, деменције Алцхајмеровог типа, епилепсије, па чак и мигрене, што је водећи узрок инвалидитета широм света, преноси данас швајцарски јавни сервис на француском језику РТС.
Према последњим подацима које је објавила СЗО, више од 11 милиона људи умре од неуролошких поремећаја сваке године, а болесни нису једини који су погођени.
„Људима са неуролошким поремећајима често је потребна доживотна нега. И нису једини који су погођени - и њихови вољени су такође. Неговатељи, врло често жене, пружају неформалну негу. Све је то скупо, не само у смислу лечења, већ и у смислу времена, енергије и емоционалног утицаја”, рекла је лекарка СЗО Нирха Чаудари.
У извештају се оцењује да се пацијенти такође суочавају са огромном стигмом, посебно у сиромашним земљама где је приступ здравственој заштити још компликованији, а само четвртина земаља света узима у обзир ове патологије у својим системима социјалне заштите, док је нешто мање од трећине земаља покренуло националне политике за решавање ових проблема.
СЗО је због тога позвала на хитну глобалну иницијативу и улагања у ову област, јер се, како закључује, многа од ових неуролошких стања могу спречити или ефикасно лечити одговарајућим ресурсима.