ОВО СРЕДСТВО СМРДИБУБЕ НЕ ПОДНОСЕ Има је свака кућа и лако се припрема
Мали зелени или браон инсекти који се свуда завлаче и шире непријатан мирис када их случајно згњечите, а које зовемо смрдибубама ускоро ће кренути у инвазију на станове, јер како напољу креће хладно време, смрдибубе ће скровиште потражити у нашим топлим домовима.
Како да се изборимо њима, за јутарњи програм Курир телевизије одгонетнуо је Кристијан Овари, биолог
- Смрдибубе су фасцинантни инсекти, постоји око 250 врста у Европи, а типично за све јесте да се хране воћним соковима. Немају природног непријатеља и тако се догодила њихова експанзија. Нападају воће, остављају флеке и то лоше утиче на продају. Како време почиње бива хладније оне траже уточиште, а то је најчешће наш дом, а много је начина како се ту провуку - започео је Овари.
Како да их се решимо
- Постоје два начина. Први је онај старински када се сапуница раствори са водом, па се директно напрскавају. То је изузетно уколико имате једну, две, али је проблем када се настани десетине њих и готово свакодневно виђате по коју у стану. Можете да позовете професионалце и тако се решите свих буба и инсеката. Смрдибубе нису опасне по животиње и људе, оне се хране биљним соковима, па се пазите уколико имате јабуке, шљиве...