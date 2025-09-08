ОВО СУ СВИ ДЕТАЉИ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ИЗВРШИТЕЉИМА Треба да испуните ТРИ УСЛОВА како не би могли да вас иселе, ево како се на друге начине дужницима може наплатити дуг

Министарство правде припремило је измене Закона о извршењу и обезбеђењу како би се спровела једна од мера које је раније представио председник Србије Александар Вучић. Према изменама, извршитељи неће моћи да одузму некретнину дужнику ако нису испуњена три услова која прате ту меру!

У међувремену се чека заседање Скупштине Србије, где ће се о изменама закона изјаснити посланици.

Министар правде Ненад Вујић истиче да постоје јасно предвиђени услови под којима се нешто може прогласити за једини дом.

- У некој некретнини неко треба да живи дужи низ година, да ту има пребивалиште пет година. Такође, битно је да нема другу некретнину, односно други стан. Ту је предвиђена и квадратура до 60 квадрата. Значи, суд утврђује све те чињенице - објашњава Вујић.

На питање како ће се онда дужницима наплатити дуг Вујић наводи да се ту може преиспитати да ли постоје неки други услови - на пример нека друга некретнина, земљиште које се може наплатити или да ли постоји период репрограма, односно плана дуга.

- Првенствено говоримо о јавним предузећима јер овде имамо нечије право да наплати своје потраживање, али опет имамо и спречавање појаве бескућништва. Јер ако некоме продамо једини дом, поготово ако је тај дуг релативно мали у односу на вредност тог дома, онда стварамо бескућништво - образлаже министар.

Који услови морају да буду испуњени?

* једина непокретност дужника

* стан до 60 квадратних метара

* пребивалиште на датој адреси најмање пет година пре подношења предлога за извршење

Са друге стране, у Комори јавних извршитеља наводе да они немају право да одбију измене закона, а за најављене кажу да ће их спроводити као и до сада - по закону и одлуци суда.

- Нити смо надлежни, нити смо компетентни да о томе причамо, саветујемо, предлажемо. Ту смо да спроводимо закон и Устав и да спроводимо судске одлуке. Како ће држава то да реши, то је апсолутно питање за законодавца - наглашава Филип Станковић из Коморе јавних извршитеља.

Иван Златић из акције "За кров над главом" сматра да је јавна расправа неопходна. Они додају да ће захтевати да најављеним изменама Закона о извршењу и обезбеђењу буду обухваћена и трећа лица.

Уставна усклађеност

Из Министарства правде поручује да су нова решења потпуно усклађена са Уставом јер обезбеђују заштиту права на дом, али и наставак поступка наплате кроз друге облике имовине.

За сада остаје да се види када ће посланици добити прилику да расправљају о овом закону, а грађани и повериоци како ће он изгледати у пракси.

Објашњава да су трећа лица људи који нису никоме дужни, али њихова имовина одлази на добош због туђих дугова.

- У смислу права на дом, то су људи који су, на пример, купили стан у изградњи, у некој фази када је то било повољније. На пример, има новца да купи некретнину завршену са уредним папирима и онда се нађе у проблему јер стан не могу да укњиже. Зграда често не добије употребну дозволу из разлога који са купцем немају никакве везе зато што је инвеститор радио нешто мимо цртежа или из других разлога и онда купци дођу у ситуацију да им иако су купили непокретност, имају уговор, дали су паре, уредно су платили, закључили и оверили уговор, то ништа не значи зато што се у извршном поступку гледа само ко је књижен, а књижен је инвеститор коме су већ дали паре - наводи Иван Златић из "Крова над главом".

Како истиче, онда се због његових дугова продаје ова непокретност коју је човек поштено платио.

- То је једна рупа у закону на коју је стручна јавност приметила још када је закон доношен - каже Златић.

Стручњаци сада сматрају да би тај недостатак кроз евентуалне амандмане могао да буде отклоњен.