ОВО ВОЈВОЂАНСКО МЕСТО У ВРХУ ПО БРОЈУ САМОУБИСТАВА Горан после губитка пријатеља решио да помогне другима "ОТВОРЕНИ КРУГ" БИЋЕ СВИМА ПОДРШКА
Више од 250.000 грађана Србије болује од депресије.
Многи од њих, због сиромаштва, стигме или изостанка стручне помоћи у својој средини, никада се не обрате за помоћ. Суочен са таквим проблемом, Горан Богуновић, из Титела, решио је да окупи сручњаке, волонтере и направи саветовалиште, како нико не би остао без подршке.
- Некад будеш летаргичан, не можеш да устанеш из кревета да одеш до тоалета, буквално. Као да си у коми, али можеш да помераш главом и очима отприлике - каже Горан Богуновић, оснивач Удружења грађана "Отворени круг" из Титела.
Овим речима Горан Богуновић објашњава депресију са којом се годинама бори, а која је нажалост, узела неколико његових пријатеља. Много је оних који данас ту борбу воде сами, зато је, каже, успостављање психолошког саветовалишта његов животни приоритет, јер у малој средини, проблем постаје још већи.
- Откад знам за себе, ми немамо терапеута, немамо психијатра. Тител је у самом врху те црне статистике, по броју самоубистава у односу на број становника, по болестима зависности, по случајевима породичног насиља, и тај центар би обухватао услуге за све те, да кажем, за сва та стања - наглашава Горан Богуновић.
"Отворени круг" одговара на проблем затворене средине
Удружење грађана "Отворени круг", и самим називом и суштином, одговара на проблем затворене средине.
- У малој средини, када виде да идете код терапеута или психијатра, онда одмах сматрају да сте луди. Тако да смо, када смо бирали простор, одабрали смо један стан у згради да када дођете у саветовалиште, комшије не знају да ли сте дошли код неког на кафу или у саветовалиште да причате о својим психолошким проблемима - додаје Горан.
Своју идеју поделио је путем друштвених мрежа, и без икаквих очекивања, каже, добио огромну подршку. Део стручњака који су се јавили да пруже помоћ, али и много оних, који су помоћ затражили.
- Још нисмо изабрали ни локацију, већ су почели да ми пишу и да се интересују када ће почети са радом. Чак и да ми се поверавају и причају са мном о проблемима које имају, јер до тог тренутка нису схватили да могу да поразговарају са неким заправо и да ће то остати између мене и те особе - напомиње Горан.
Људи већ спремни да помогну и волонтирају
Спремне да помогну и волонтирају у центру, одмах су му пришле и две пријатељице.
- Ја сам бивша супруга човека који је био окидач за покретање целе иницијативе. Тако да је мени била жеља, када већ нисам успела њему да помогнем за живота, да помогнем другим људима који би евентуално желели помоћ - каже волонтерка Миљана Тица.
- Пошто се јако мало прича о тим стварима, и просто то ме је навело да се ја пробудим пре свега, и да неком помогнем, а не само да размишљам о томе и пишем. Радиће са нама волонтери из Центра "Срце", покушаћемо да добијемо и СОС линију. Надам се да ће се одазвати још људи који ће желети да постану волонтери пошто су нам преко потребни - напомиње волонтерка Мија Мега.
Простор ће бити уређен у наредних месец дана, а за то време, Горан и волонтери треба да прођу обуку СОС центра "Срце". До тада ће и сајт удружења бити пуштен у рад, док ће врата саветовалишта, каже, бити отворена 1. септембра.