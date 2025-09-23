ОЗБИЉАН ИЗАЗОВ ЗА ПЕНЗИОНИ СИСТЕМ У пензију иде више од шест милиона радника У НАРЕДНИХ 10 ГОДИНА
РИМ: Италију у наредној деценији очекује масовни одлазак у пензију, јер ће више од шест милиона радника напустити тржиште рада, упозорио је данас председник Националног института за анализу јавних политика (ИНАПП) Натале Форлани.
"За само 10 година, око 6,1 милион Италијана изаћи ће са тржишта рада", рекао је Форлани пред парламентарном комисијом за демографску транзицију, преноси Анса.
Према његовим речима, овај "генерацијски егзодус" представља озбиљан изазов за италијански пензиони систем, јер нема довољно младих радника да их замене, а смањује се број пореских обвезника који пуне државне фондове.
Форлани је нагласио да само повећање старосне границе за пензију није довољно, већ су потребне свеобухватне политике које ће обновити радну снагу подстицањем наталитета или миграцијом и "учинити социјалну потрошњу одрживом на дуги рок".
До 2060. године, радно способно становништво (старости 20–64) ће се смањити за чак 34 одсто, што ће директно угрозити привредни раст, одрживост јавне потрошње и стабилност социјалног система.