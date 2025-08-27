ПАМЕТНИ САТОВИ МОГУ БИТИ КОРИСНИ, АЛИ НЕ МОГУ ЗАМЕНИТИ ЛЕКАРА Дијагностику препустити стручњацима
Све је више људи који носе паметне сатове и тако свакога дана мере пулс, сатурацију, броје кораке, прате колико спавају и многе друге параметре.
Паметни сатови не могу да замене доктора, а начелница Службе опште медицине Дома здравља „Нови Сад“ др Мирјана Колунџић каже за „Дневник“ да је развој технологије све бржи у различитим областима живота, те да бројне апликације омогућавају праћење великог броја параметара у процени здравственог стања и навика код људи.
- Неке од апликација прате нпр. вредности крвног притиска, број откуцаја срца, сатурацију кисеоником, број пређених корака, укупан пређени пут током дана и сл. Добијене информације могу да буду корисне, али морају да се тумачити са великим опрезом. Ове вредности могу да варирају од особе до особе, а велики број фактора може да утиче на њих – наводи др Колунџић.
Објашњава како, на пример, промене у вредностима откуцаја срца у минути зависе од тога да ли особа спава, мирује или се тренутно бави физичком активношћу високог интензитета, као и под утицајем узимања кафе, енергетски хпића, одређених лекова и слично.
- Разлике у добијеним вредностима у односу на очекиване могу да доведу до забринутости особе, због тога што очекиване флуктуације током дана, особа тумачи као болест или здравствени проблем. Прави значај добијених вредности и њихово тумачење мора бити усклађено са тренутним здравственим стањем појединца, које једино може проценити лекар који се брине о његовом здрављу – истиче др Колунџић.
Подаци који се добијају помоћу ових апликација могу позитивно да утичу и подстакну особу нпр. на физичку активност, односно могу да укажу на неке лоше навике, да је особа недовољно физички активна, како би могле да коригују понашање.
Могућа појава анксиозности
Др Колунџић упозорава да често и континуирано праћење наведених вредности на паметним сатовима може бити стресно и довести до одређеног степена анксиозности. Посебно ако су особе уплашене за сопствено здравље.
Сматра да паметни сатови могу у појединим сегментима указати на здравствену проблематику, али постоје и одређена физиолошка стања у којима долази до одступања у односу на референтне вредности, а ипак не представљају патолошки налаз нити захтевају даље испитивање, те се за стручно тумачење налаза саветује да се особе јаве својим изабраним лекарима.
- Свакако да апликације проналазе своје место у савременом свету и могу да укажу на постојање здравственог проблема. Нагласила бих да не треба стварати зависност о праћењу виталних параметара, обзиром да то може утицати на психолошко оптерећење, опсесивност и узнемиреност, што свакако може резултирати и развојем одређених болести. Поред наведеног, паметни сатови односно апликације немају увид у објективне околности, које могу да утичу на здравље и примену физичке активности као што су нпр. коморбидитети, мотивација, емоционално стање, спретност корисника, обзиром да физичка активност мора бити индивидуално прилагођена у складу са објективним околностима и здравственим стањем, такве врсте препорука свака особа добија од свог лекара – закључује др Колунџић и подсећа да и сами произвођачи у упутствима наводе да апликације не могу заменити медицинске апарате нити преглед лекара.
Др Колунџић поручује како су у Дому здравља „Нови Сад“ доступни изабрани лекари са којима пацијенти могу да се саветују и добију стручне информације везане за здравствено стање, као и препоруку за смањивање фактора ризика, односно примену здравих стилова живота.