СРБИ У НЕМАЧКОЈ У ПАНИЦИ, КРЕЋЕ БОРБА ПРОТИВ РАДА НА ЦРНО Због нових закона ризик никад већи, ево о чему се ради

15.10.2025. 13:11 13:30
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
nemacka
Фото: pixabay.com

Немачка влада одлучила је да појача контролу рада на црно у фризерским и козметичким салонима, који се све више отварају у градским центрима. Разлог је сумња на масовно незаконито запошљавање и избегавање пореза.

Према нацрту новог закона о модернизацији и дигитализацији борбе против рада на црно, фризерски и козметички салони су међу секторима највише погођеним илегалним запошљавањем.

Током контрола често се наилази на раднике који физички раде у салонима, али тврде да су „само у посети“ или да је то њихов први дан као практиканта или на пробном раду.

Нови прописи имају за циљ да омогуће брже и ефикасније инспекције, јер многи страни радници не желе да открију праву природу свог посла и начин на који примају плату.

nemacka
Фото: pixabay.com

Сумњиво ниске цене услуга

На саслушању у Бундестагу, Constanze Voß, водитељка финансијске контроле против рада на црно, истакла је да су фризерски и козметички салони „посебно сумњива подручја“.

Слична упозорења долазе и од Средишњег савеза занатлија, који наглашава да су цене услуга у овим салонима често знатно ниже од тржишних, што може указивати на избегавање плаћања пореза и доприноса.

Често се такође дешава да службено пријављени власници салона уопште нису присутни. За отварање фризерског салона у Немачкој потребан је мајстор фризер, али у пракси су ти „власници“ понекад само фиктивне особе које у салону не раде.

У последњим месецима сумње су се потврдиле кроз бројне акције царине, инспекције рада и занатских комора. Само у септембру у савезној покрајини Северна Рајна-Вестфалија обављено је 414 инспекција, а неправилности су пронађене у чак 90% случајева.

Извор: Telegraf.rs

Вести Свет
