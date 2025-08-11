ПАНИКА У ЧАЧКУ! Воде НЕЋЕ БИТИ ЧИТАВ ДАН – Грађани похрлили да прикупе залихе!
ЧАЧАК: На магистралном цевоводу дошло је до хаварије, а за сутра је планирана хитна санација тог квара стога су из ЈП Рзав обавестили јавност, да од 7 сати ујутру па до поноћи Чачак и Горњи Милановац неће имати воде.
- Квар на магистралном цевоводу је јако озбиљан, приморани смо да приступимо хитној санацији тог квара, како би спречили већу хаварију, која би могла довести до значајно већих последица по водоснабдевање наших корисника. На отклањању квара радити десетак људи, а још толико ће бити у мобилној екипи, која ће контролисати све узводне и низводне ваздушне вентиле и могуће хидрауличке ударе, изјавио је Зоран Бараћ директор ЈП Рзав.
Након што се ова информација појавила у јавности Чачани су видно забринути похрлили да купе воду, како би сутрашњу рестрикцију дочекали спремни.
- Од јутрос је општа навала на бидоне са водом, за само неколико сати продали смо све што смо имали у продавници. Људи купују како би се осигурали за сутра када су најавили да воде неће бити читав дан, каже продавачица у једној од чачанских продавница.
Са друге стране, заменик градоначелника Чачка, Владан Милић истиче да радови на санацији квара на водоводној мрежи у Овчар Бањи, које изводи Јавно предузеће „Рзав“, неће значајније утицати на водоснабдевање града и сеоског подручја.
– Због радова, снабдевање водом из правца „Рзава“ биће обустављено од 7 до 24 часа, али наше Јавно предузеће Водовод, уз помоћ артешких бунара, успеће да надокнади те количине. Резервоари на подручју града већ су пуни, тако да ће Чачак и околна села имаће воду десетак до једанаест сати, што је довољно да се квар у међувремену отклони и избегне прекид у испоруци, рекао је Милић за РИНУ.
Према његовим речима, приоритетно ће бити обезбеђене јавне установе, попут болнице, Дома здравља, вртића и ватрогасне службе, које неће имати прекид у водоснабдевању.
Општине Лучани, Пожега и Ариље, које се налазе узводно од места квара, имаће нормално снабдевање.