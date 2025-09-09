broken clouds
ПЕНЗИЈА ИЗ ИНОСТРАНСТВА ПРЕСТАЈЕ У ОВОМ СЛУЧАЈУ Огласио се ПИО, без овог документа не можете ЕВО ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ДА УРАДИТЕ

пензије
Фото: Илустрација/ Canva

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање саопштио је да корисници пензија и других накнада из иностранства морају једном годишње да доставе потврду о животу свом исплатиоцу.

Корисници права из пензијског и инвалидског осигурања који примају пензије или друге накнаде из иностранства, у обавези су да једном годишње доставе потврду о животу свом исплатиоцу, како би доказали да и даље постоји правни основ за наставак исплате тих давања, саопштио је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО фонд).

Како наводе, изузетак су корисници руских пензија са пребивалиштем у Србији, који четири пута годишње морају да овере ову потврду у Фонду ПИО, како би им пензија била редовно, свака три месеца, уплаћена на текући рачун.

Потврде се могу бесплатно оверити у свим филијалама, службама филијала и испоставама Фонда ПИО, а достава је могућа и електронски или препорученом поштом на адресу надлежне филијале према месту пребивалишта.

