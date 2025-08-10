ПЕТ КОЛОНА ВОЗИЛА ПРЕД ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗОМ Гужва на друмовима у шпицу сезоне годишњих одмора, наоружајте се стрпљењем
Појачан саобраћај овог викенда донео је дуже колоне возила на појединим граничним прелазима, међу којима је и Градина, где је тренутно у оба смера формирано по пет колона возила.
Како наводе из АМСС-а, колоне се брзо формирају и на местима где је вожња успорена због радова или других ванредних застоја. Путницима се саветује стрпљење, као и да на пут крену са довољно воде и горива, имајући у виду високе температуре и успорен проток саобраћаја.
Према подацима ЈП "Путеви Србије", нема задржавња на наплатним станицама на ауто-путевима у Србији, саопштено је данас из АМСС.
Према информацијама Управе граничне полиције, путничка возила на Граничном прелазу Хоргош и на ГП Хоргош 2, на излазу чекају 60 минута, на
ГП Келебија, на излазу, 60 минута, ГП Градина, на излазу 20 минута, као и на улазу - 20 минута.
На ГП Прешево путничка возила на излазу чекају 40 минута, а на улазу 30 минута, док на ГП Гостун на излазу чекају 30 минута, а на улазу 20 минута.
На теретним терминалима граничних прелаза нема дужих задржавања возила.